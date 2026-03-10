Suscríbete
Carlota Casiraghi confirma que esta manicura clásica sigue siendo favorita entre las mujeres elegantes

Un esmalte rojo clásico completó el conjunto verde de Carlota Casiraghi en el front row de Chanel durante la semana de la moda de París

Marzo 10, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
En el front row del desfile de Chanel durante la Paris Fashion Week 2026, Carlota Casiraghi apareció con un conjunto que condensaba algunos de los códigos más reconocibles de la maison. El traje verde que llevaba pertenece al Look 5 de la colección Métiers d’Art 2026, una propuesta donde la textura del tweed y los detalles artesanales ocupan el centro de la escena, sin embargo, entre la estructura del conjunto y la intensidad del color, hubo un detalle pequeño que terminó completando la imagen con precisión: su manicura roja.

Las uñas de Carlota Casiraghi estaban pintadas en un rojo profundo y brillante, una elección que remite inmediatamente al imaginario estético asociado a Chanel. El rojo ha ocupado un lugar constante dentro de la historia visual de la casa francesa, tanto en maquillaje como en accesorios, y su presencia en una manicura funciona casi como una firma silenciosa dentro del look.

La elección también establece un contraste interesante con el verde del traje. Mientras el conjunto se construye a partir de un tejido con relieve y bordes en blanco y negro, el esmalte rojo introduce un punto de color limpio y definido. Este equilibrio permite que la manicura destaque sin competir con la textura de la prenda.

El traje que llevó Carlota Casiraghi responde a la silueta clásica que Chanel ha refinado durante décadas: chaqueta estructurada, falda a la rodilla y bordes decorados que enmarcan el contorno de la prenda. En esta versión, el tweed adquiere una superficie casi tridimensional que resalta el trabajo artesanal característico de las colecciones Métiers d’Art. Bajo la chaqueta, un cuello alto negro añade profundidad al conjunto y refuerza la estructura de la silueta.

Look 5 de la colección Métiers d’Art 2026

Dentro de ese contexto visual, la manicura roja actúa como un detalle estratégico. Las manos se vuelven un punto de atención natural cuando una persona se mueve, saluda o sostiene un bolso. Un esmalte de color intenso asegura que ese gesto tenga presencia dentro del conjunto.

El rojo que llevó Carlota Casiraghi se inclina hacia un tono clásico, sin matices demasiado oscuros ni acabados mate. Este tipo de esmalte tiene una cualidad atemporal que lo mantiene vigente temporada tras temporada. Además, se integra con facilidad en estilismos distintos, desde conjuntos de sastrería hasta vestidos de noche.

En el contexto de la semana de la moda, donde cada aparición en el front row se analiza como una extensión del universo de la casa que presenta su colección, estos pequeños gestos adquieren relevancia. La manicura roja de Carlota Casiraghi no funciona como un elemento aislado, sino como parte de una composición coherente donde cada detalle —del tweed verde al esmalte brillante— contribuye a construir una imagen fiel al lenguaje estético de Chanel.

