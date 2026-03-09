Suscríbete
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte

La clavadista mexicana Gaby Agúndez forma parte de CC League de CHANEL Beauty, un colectivo internacional de atletas que explora una nueva mirada sobre la belleza, la confianza y el poder del deporte

Marzo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gaby Agúndez se une a la iniciativa de Chanel que celebra la fuerza y la belleza en el deporte

La conversación sobre belleza está cambiando, y cada vez más voces provenientes del deporte forman parte de ella. En esa intersección entre disciplina, confianza y expresión personal se sitúa CC League, el proyecto impulsado por CHANEL Beauty que reúne a atletas de distintas disciplinas para compartir su visión sobre la fuerza, el movimiento y la identidad.

Entre las figuras que integran este colectivo internacional se encuentra Gaby Agúndez, una de las clavadistas más destacadas de México. A sus 25 años, la atleta ha construido una trayectoria sólida en competencias internacionales, acumulando medallas de oro, plata y bronce que la han consolidado como una de las representantes más consistentes de su disciplina.

Una trayectoria marcada por la disciplina

El camino de Gaby Agúndez en el alto rendimiento comenzó a una edad temprana. Desde sus primeras competencias importantes dejó claro que su presencia en la plataforma no sería pasajera. Cada torneo representó una oportunidad para perfeccionar técnica, precisión y control, cualidades esenciales dentro del clavado profesional.

Con el paso del tiempo, su nombre empezó a aparecer de forma recurrente en los podios internacionales. Más allá de las medallas, su carrera refleja la constancia que exige el deporte de alto nivel: horas de entrenamiento, concentración absoluta y la capacidad de mantener el equilibrio mental frente a la presión de las competencias.

Ese proceso ha construido una relación muy particular entre la atleta y su propio cuerpo. En el clavado, cada movimiento exige exactitud milimétrica. La confianza no es un elemento abstracto, sino una herramienta indispensable.

Gaby Agúndez

La belleza que nace del movimiento

Dentro de CC League, las atletas comparten cómo el deporte ha moldeado su percepción de la belleza. Para Gaby Agúndez, esa idea está profundamente ligada al momento del salto.

Me siento poderosa cuando tiro un buen clavado, porque entonces reflejo mi belleza interior al mundo y a mí misma
Gaby Agúndez

Sus palabras resumen una visión donde la belleza no se reduce a una imagen fija. Surge de la precisión del movimiento, de la seguridad que aparece cuando técnica y confianza se alinean en el aire.

Un colectivo de atletas internacionales

CC League reúne a mujeres provenientes de diferentes disciplinas deportivas y contextos culturales. El proyecto propone un espacio donde cada atleta comparte su recorrido personal y la forma en que el deporte ha influido en su identidad.
El objetivo es construir una conversación más amplia sobre la belleza, una que incorpore la fuerza física, la determinación y la resiliencia como parte de esa definición.

Dentro de ese grupo diverso, la presencia de Gaby Agúndez aporta una perspectiva latinoamericana y una historia marcada por el esfuerzo constante dentro del deporte de alto rendimiento.

Una nueva narrativa para la belleza

Iniciativas como CC League reflejan un cambio en la forma en que la industria de la belleza se relaciona con el deporte. Las atletas ya no aparecen únicamente como embajadoras de rendimiento físico, sino como protagonistas de historias personales donde la confianza y la identidad ocupan un lugar central.
Y, en el caso de Gaby Agúndez, esa narrativa se construye cada vez que sube a la plataforma. Allí, en el breve instante que separa el salto del agua, convergen años de entrenamiento, disciplina y una convicción clara: que la belleza también puede encontrarse en la precisión de un movimiento perfecto.

Eurídice Aiymet Garavito García
