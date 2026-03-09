Suscríbete
Las 7 cineastas mexicanas cuyo trabajo ha traspasado fronteras

Además de arrasar con los premios Ariel, varias directoras mexicanas han sido reconocidas en festivales como Cannes, Sundance y San Sebastián...

Marzo 09, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
17th Marrakech International Film Festival : Day Nine

Dominique Charriau/Getty Images

La industria cinematográfica en México continúa experimentando un ascenso en su liderazgo femenino, transformando cada set de filmación en un espacio de innovación, equidad, inspiración y trabajo profesional que traspasa fronteras. Según cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), mientras que en 2008 apenas 5 mujeres se consolidaron en la silla de dirección, para 2023 la cifra escaló a 63 cineastas liderando proyectos.

Este crecimiento no solo se refleja en la dirección, sino en toda la cadena de valor. El Anuario Estadístico de Cine Mexicano señala que, de los más de 11 mil profesionales involucrados en actividades de producción durante 2022, el 40% fueron mujeres, una cifra que evidencia una presencia cada vez más robusta en roles técnicos y estratégicos detrás de cámara.

Con motivo del 8M, Spoiler.mx visibiliza el impacto internacional de las cineastas mexicanas que han llevado su talento de los premios Ariel a festivales de la talla de San Sebastián y Cannes. Este análisis destaca una visión cargada de conciencia y verdad, impulsando un cambio estructural que permite a las nuevas generaciones de mujeres liderar la narrativa y la producción del cine nacional desde cualquier frente.

Con estas trayectorias, México se posiciona como un referente de creatividad y resiliencia en el séptimo arte. Este grupo de directoras no solo rompe el techo de cristal, sino que construye una nueva ‘red de seguridad’ para que las próximas generaciones de mujeres se atrevan a narrar desde la verdad y la innovación.

1

Fernanda Valadez

Directora y guionista mexicana que ha recibido reconocimiento internacional, primero por su vibrante ópera prima, Sin Señas Particulares. La dolorosa historia detrás de una madre mexicana que busca desesperadamente a su hijo, la hizo acreedora a 16 nominaciones en los premios Ariel, llevándose 9 a casa, y premios como el premio del público, Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Actuación Femenina y Mejor Guión Original en el Festival de Sundance.

Ahora con su más reciente filme Sujo, también se llevó el Premio de Jurado en Sundance y múltiples Arieles, entre otros reconocimientos. El trabajo de Fer se ha caracterizado por dar voz a problemáticas sociales.

01_Fernanda Valadez_Sin Senas Particulares.jpg

Fernanda Valadez

Cortesía

2

Tatiana Huezo

La cineasta, fotógrafa, guionista y editora mexicano-salvadoreña se ha consolidado a través de piezas como Tempestad (2016), Noche de fuego (2021) y El eco (2023). Su voz resonó con fuerza desde su primer largometraje El lugar más pequeño (2011), testimonio de la experiencia de la guerra civil de El Salvador. Según el análisis de Spoiler, en 2015 marcó pauta con su cortometraje Ausencias, un material en el que retrata el dolor de una madre que pierde a su hijo y a su esposo a causa del crimen organizado.

Su despunte llegó con Noche de Fuego, en el que retrata la cruda realidad de tres niñas que crecen en un pueblo de la sierra mexicana controlado por el narco. Historia por la que recibió galardones como el Ariel a Mejor Guión Adaptado y el premio Uncertain Regard en Cannes.

02_Tatiana Huezo_El eco.jpeg

Tatiana Huezo

Cortesía

3

Lila Avilés

La directora de cine, teatro y actriz arrancó con el pie derecho con su primer largometraje La camarista (2018) que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y su premiere en Europa desde el Festival Internacional de cine de San Sebastián en 2018. Su segunda película Tótem (2023), fue todavía más aclamada, nominada a 15 premios Ariel y elegida como la apuesta de México para los premios Oscar y Goya, consolidándose internacionalmente.

03_Lila Aviles.jpeg

Lila Aviles

Cortesía

4

Alejandra Márquez Abella

Esta directora y guionista mexicana ha sorprendido a su audiencia gracias a la originalidad con la que retrata a personajes complejos, y a su manera de abordar la crítica social. Un talento que ha quedado reflejado en filmes como Las niñas bien (2018), El norte sobre el vacío (2022), y A millones de Kilómetros (2023).

04_Alejandra Marquez Abella _Las Ninas Bien.jpg

Alejandra Márquez Abella

Cortesía

5

Michelle Garza Cervera

Reconocida por su ópera prima Huesera (2022), esta directora y escritora mexicana se hizo de un nombre al plasmar el terror corporal como su carta de presentación. De acuerdo a Spoiler, su filme estremecedor cargado de drama y misticismo tuvo un gran impacto comercial y crítico, abriendo camino para ella y para el género en México.

05_Michelle Garza Cervera.jpeg

Michelle Garza Cervera

Cortesía

6

Natalia López Gallardo

Esta directora, editora y post productora de cine boliviana-mexicana hizo un excepcional debut como cineasta en la pantalla grande con Manto de gemas (2022), una trama que entrelaza una serie de historias sobre el crimen de los cárteles y la tensión social en México, con la que se llevó el Oso de Plata del jurado en Berlín.

06_Natalia Lopez Gallardo en el Festival de Berlín por su filme _Manto de Gemas.jpg

Natalia López Gallardo

Cortesía

7

Natalia Beristain

Con su ópera prima No quiero dormir sola, esta directora mexicana se ganó el reconocimiento del público y la crítica colocándola dentro del grupo de cineastas que siguen abriendo brechas en el cine mexicano. A esta le siguieron títulos como Los Adioses (2017) y Ruido (2022), con la que se llevó el premio Cooperación Española en San Sebastián.

Eurídice Aiymet Garavito García
