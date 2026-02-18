Suscríbete
Agenda

Qué animal del zodiaco chino eres y lo que revela sobre tu personalidad

El calendario lunar asigna a cada año un animal con rasgos específicos que influyen en la forma de amar, trabajar y tomar decisiones. Así puedes identificar el tuyo y entender mejor tu energía

Febrero 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maneki neko, Japanese lucky beckoning cat figurine, on white with the flag of Japan

Qué animal del zodiaco chino eres y lo que revela sobre tu personalidad

Plateresca/Getty Images/iStockphoto

Hay algo fascinante en la manera en que el calendario chino interpreta el tiempo. A diferencia del zodiaco occidental, que se organiza por meses, la astrología china funciona por ciclos anuales de doce animales. Cada uno imprime un carácter particular a quienes nacen bajo su influencia. No se trata solo de símbolos decorativos: dentro de esta tradición milenaria, el animal asignado habla de temperamento, ambición, vínculos afectivos y forma de enfrentar el poder.

También te interesa...
Paris Hilton contra la violencia digital.jpg
Celebridades
Paris Hilton contra la violencia digital
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Por qué Paris Hilton no muestra a su hija pequeña, London
Celebridades
Por qué Paris Hilton no muestra a su hija pequeña, London
Abril 11, 2024
 · 
Regina Barberena

¿Qué animal del horóscopo chino eres?

El sistema se basa en el calendario lunar y rota en este orden: Rata, Buey (o Búfalo), Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Lo que vuelve magnético al zodiaco chino es la narrativa de personalidad que propone.

La Rata se asocia con estrategia y agudeza mental. Sabe leer el entorno antes de moverse.
El Buey proyecta disciplina y resistencia; es constante incluso cuando nadie mira.
El Tigre encarna magnetismo y valentía, una energía que no pasa desapercibida.
El Conejo aporta diplomacia y sensibilidad estética.
El Dragón, quizá el más emblemático, simboliza ambición, liderazgo y visión expansiva.
La Serpiente combina intuición y análisis frío.
El Caballo necesita movimiento y libertad.
La Cabra se inclina hacia la creatividad y la introspección.
El Mono domina el ingenio y la adaptabilidad.
El Gallo cuida los detalles y valora el orden.
El Perro representa lealtad y ética.
El Cerdo equilibra generosidad y placer por lo sensorial.

Calendario horoscopo chino.jpg

Calendario horóscopo chino

Universidad de Valencia

Desde una mirada contemporánea, esta clasificación funciona casi como un arquetipo psicológico. No define tu destino, pero sí ofrece un espejo simbólico. Muchas personas encuentran en su animal una forma de entender patrones repetidos en su vida: cómo se vinculan, qué tipo de liderazgo ejercen o qué los desestabiliza.

El zodiaco chino también se ha convertido en referencia cultural. Firmas de moda y casas de lujo reinterpretan cada año el animal correspondiente en colecciones cápsula y piezas conmemorativas. No es casualidad: la fuerza visual de estos símbolos conecta tradición y presente.
Identificar tu animal no es un ejercicio de predicción, sino de observación. La astrología china propone que cada ciclo trae una energía distinta, y que reconocerla puede ayudarte a navegar decisiones con mayor conciencia.

Año Nuevo Chino animales
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Agenda
¿Está de moda ser latino?
Febrero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Agenda
Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Veuve Clicquot Sun Club champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México.jpg
Agenda
Veuve Clicquot Sun Club: champagne, diseño y arte bajo una nueva luz en Ciudad de México
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
68th GRAMMY Awards - Premiere Ceremony
Agenda
Todos los ganadores de los Grammy 2026
Febrero 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BAFTA Scotland Awards 2025 - Build Up
Agenda
Todos los nominados y nominadas a los BAFTA 2026
La Academia Británica de Cine dio a conocer a las películas, directores y actores nominados a los premios BAFTA 2026, una edición marcada por la diversidad creativa y las grandes actuaciones de la temporada
Enero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Todo lo que tienes que saber sobre la gira de Harry Styles en México.jpg
Agenda
Todo lo que tienes que saber sobre la visita de Harry Styles a México
El británico confirmó dos conciertos en la CDMX como parte de su gira Together, Together
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
oscars-categoria.jpg
Agenda
Óscar 2026: Lista completa de los nominados y nominadas a lo mejor del cine
El anuncio de los nominados revela una temporada marcada por cruces generacionales, apuestas autorales y grandes producciones que redefinen el pulso creativo de los Premios de la Academia
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5 galerías en CDMX donde el arte se vive con sensibilidad de moda (1).jpg
Agenda
5 galerías que toda amante del arte debe visitar en CDMX este 2026
Estos espacios reinterpretan el arte contemporáneo desde la experiencia, la forma y la presencia
Enero 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García