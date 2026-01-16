Suscríbete
5 galerías que toda amante del arte debe visitar en CDMX este 2026

Estos espacios reinterpretan el arte contemporáneo desde la experiencia, la forma y la presencia

Eurídice Aiymet Garavito García
La escena galerística de la Ciudad de México se ha convertido en un territorio donde el arte dialoga cada vez más con la moda, no desde la tendencia, sino desde una sensibilidad compartida. Aquí, las exposiciones se leen como composiciones visuales, capas, silencios, proporciones y decisiones estéticas que apelan tanto al ojo entrenado como a la intuición. Estas galerías no solo muestran obra; construyen atmósferas que se recorren con el mismo cuidado con el que se observa un look bien pensado.

Kurimanzutto

Entrar a Kurimanzutto es enfrentarse a una noción de lujo silencioso. El espacio permite que las obras respiren, que el gesto artístico se despliegue sin prisa ni ornamento innecesario. Hay algo profundamente similar a la alta costura: precisión, tiempo y una confianza absoluta en la forma.
Propuesta: exposiciones que funcionan como estructuras sólidas, donde el concepto sostiene la estética y no al revés.

MAIA Contemporary

MAIA se siente como un guardarropa curado con obsesión: pocas piezas, pero exactas. La galería construye narrativas visuales claras, donde cada obra ocupa un lugar específico dentro del conjunto. El recorrido recuerda a una colección bien editada, donde nada sobra y todo dialoga.
Propuesta: arte contemporáneo con énfasis en composición, materialidad y ritmo visual.

Galería de Arte Mexicano

Este espacio propone un cruce interesante entre memoria y presente. Aquí, el arte moderno y contemporáneo conviven como lo hacen las piezas heredadas en un armario actual: no por nostalgia, sino por vigencia. La experiencia es más cercana a revisar un archivo que sigue vivo.
Propuesta: obras que permiten entender cómo se construye el estilo visual de un país a lo largo del tiempo.

Mooni

Mooni apuesta por la intimidad. El espacio se recorre casi como un estudio personal, donde la cercanía con la obra transforma la experiencia. Es una galería que privilegia la emoción contenida, el detalle y la conversación silenciosa entre espectador y pieza.
Propuesta: exposiciones que se sienten personales, delicadas y profundamente contemporáneas.

AGO Projects
AGO Projects se mueve en un terreno más experimental, donde el arte se cruza con diseño, performance y nuevos formatos visuales. El espacio se transforma con cada proyecto, desafiando la idea tradicional de galería y acercándose más a una experiencia editorial tridimensional.
Propuesta: arte conceptual que cuestiona forma, función y narrativa visual.

Estas galerías confirman que el arte en CDMX ya no se observa desde la distancia. Se camina, se siente y se interpreta desde el cuerpo y la mirada, igual que la moda. En ese cruce —entre forma, presencia y estilo— es donde la ciudad encuentra hoy una de sus expresiones culturales más estimulantes.

Arte galería CDMX
