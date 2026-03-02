Calendario lunar para cortarte el cabello en marzo 2026

Marzo abre la temporada de transición: dejamos atrás la densidad del invierno y comenzamos a pensar en cortes más ligeros, capas estratégicas o incluso un cambio radical. Más allá de la inspiración visual, muchas personas consultan el calendario lunar para decidir cuándo tomar las tijeras. No se trata de superstición vacía, sino de una práctica que interpreta los ciclos como momentos de intención.

Estas son las fases lunares de marzo 2026:

Cuarto Creciente: 1 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 Luna Llena: 7 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 Cuarto Menguante: 14 de marzo de 2026

14 de marzo de 2026 Luna Nueva: 21 de marzo de 2026

21 de marzo de 2026 Cuarto Creciente: 30 de marzo de 2026

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El momento más citado es el Cuarto Creciente (1 y 30 de marzo). Tradicionalmente se asocia con expansión y desarrollo. Si buscas que el cabello crezca con mayor velocidad —por ejemplo, después de un bob o un pixie— estas fechas son estratégicas para despuntar o ajustar forma sin frenar longitud.

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (7 de marzo) es la fase vinculada con densidad y cuerpo. Quienes desean que el cabello se perciba más grueso suelen elegir este día para realizar cambios que impliquen estructura: capas definidas, flequillos o cortes que requieran mayor soporte visual.

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (14 de marzo) se relaciona con control y duración. Si tu objetivo es que el corte conserve su forma por más tiempo —por ejemplo, en estilos geométricos o pixies muy pulidos— este momento es el más recomendado. También es adecuado para sanear puntas sin alterar demasiado la silueta.

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (21 de marzo) simboliza reinicio. Es la fecha que muchas personas eligen para cambios completos: pasar de largo a corto, modificar color o redefinir textura. La energía asociada a esta fase se interpreta como punto de partida.

Más allá de creencias personales, hay un elemento interesante: elegir una fecha concreta introduce intención en el cambio. No es lo mismo cortar por impulso que hacerlo en un día seleccionado con propósito.

Si marzo 2026 ya está en tu radar para un nuevo look, el calendario lunar ofrece una estructura clara para decidir. La fase adecuada dependerá de lo que busques: crecimiento acelerado, volumen, duración o reinicio total.