Suscríbete
Belleza

Calendario lunar para cortarte el cabello en marzo 2026

Las fases lunares de marzo marcan momentos distintos para sanear puntas, estimular crecimiento o transformar por completo tu look

Marzo 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Two women back to back

Calendario lunar para cortarte el cabello en marzo 2026

Getty Images

Marzo abre la temporada de transición: dejamos atrás la densidad del invierno y comenzamos a pensar en cortes más ligeros, capas estratégicas o incluso un cambio radical. Más allá de la inspiración visual, muchas personas consultan el calendario lunar para decidir cuándo tomar las tijeras. No se trata de superstición vacía, sino de una práctica que interpreta los ciclos como momentos de intención.

También te interesa...
Con qué cortes de pelo queda bien un fleco cortina: 8 opciones rejuvenecedoras
Belleza
Con qué cortes de pelo queda bien un fleco cortina: 8 opciones rejuvenecedoras
Julio 24, 2024
 · 
Regina Barberena
Los mejores cortes de cabello con fleco para mujeres de cara redonda.png
Belleza
Los mejores cortes de cabello con fleco para mujeres de cara redonda
Marzo 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Estas son las fases lunares de marzo 2026:

  • Cuarto Creciente: 1 de marzo de 2026
  • Luna Llena: 7 de marzo de 2026
  • Cuarto Menguante: 14 de marzo de 2026
  • Luna Nueva: 21 de marzo de 2026
  • Cuarto Creciente: 30 de marzo de 2026

Para estimular crecimiento rápido y abundante

El momento más citado es el Cuarto Creciente (1 y 30 de marzo). Tradicionalmente se asocia con expansión y desarrollo. Si buscas que el cabello crezca con mayor velocidad —por ejemplo, después de un bob o un pixie— estas fechas son estratégicas para despuntar o ajustar forma sin frenar longitud.

Para cortes que aporten volumen

La Luna Llena (7 de marzo) es la fase vinculada con densidad y cuerpo. Quienes desean que el cabello se perciba más grueso suelen elegir este día para realizar cambios que impliquen estructura: capas definidas, flequillos o cortes que requieran mayor soporte visual.

Para mantenimiento y depuración

El Cuarto Menguante (14 de marzo) se relaciona con control y duración. Si tu objetivo es que el corte conserve su forma por más tiempo —por ejemplo, en estilos geométricos o pixies muy pulidos— este momento es el más recomendado. También es adecuado para sanear puntas sin alterar demasiado la silueta.

Para transformaciones más drásticas

La Luna Nueva (21 de marzo) simboliza reinicio. Es la fecha que muchas personas eligen para cambios completos: pasar de largo a corto, modificar color o redefinir textura. La energía asociada a esta fase se interpreta como punto de partida.
Más allá de creencias personales, hay un elemento interesante: elegir una fecha concreta introduce intención en el cambio. No es lo mismo cortar por impulso que hacerlo en un día seleccionado con propósito.

Si marzo 2026 ya está en tu radar para un nuevo look, el calendario lunar ofrece una estructura clara para decidir. La fase adecuada dependerá de lo que busques: crecimiento acelerado, volumen, duración o reinicio total.

Tendencias 2026 cortes de pelo corte de pelo primavera
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri.jpg
Moda
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri
Marzo 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El fleco de Jenna Ortega que equilibra y define los rostros ovalados.jpg
Belleza
El fleco de Jenna Ortega que equilibra y define los rostros ovalados
Marzo 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The BRIT Awards 2026 - Arrivals
Moda
Del runway a los BRIT 2026: el look que une a Harry Styles y Alex Consani
Marzo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía para lograr el rubio beige cálido de Ludwika Paleta en primavera 2026.jpeg
Belleza
Guía para lograr el rubio beige cálido de Ludwika Paleta en primavera 2026
Febrero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027
Belleza
Dolce & Gabbana anuncia el regreso del labial rojo vino en 2026
En su más reciente desfile, la casa italiana colocó los labios rojo oscuro como punto focal del maquillaje, combinándolos con piel limpia y mirada contenida
Febrero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán.jpg
Belleza
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán
El regreso de Bella Hadid en la pasarela de Milán marca un giro estético: smokey eyes intensos, piel mate y un desafío directo a la era del clean look
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globes - Arrivals
Belleza
El manicure rosa gloss de Selena Gomez anticipa el tono clave de primavera 2026
Un blush translúcido con acabado espejo y forma almendrada precisa: el manicure de Selena Gomez adelanta el tono y la textura que marcarán la temporada
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 EE BAFTA Film Awards - Arrivals
Belleza
Audrey Nuna lleva el labial oscuro que redefine la elegancia en la alfombra roja
El labial azul marino casi negro que Audrey Nuna lució en la alfombra roja confirma el regreso de los tonos profundos como gesto de fuerza y sofisticación
Febrero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García