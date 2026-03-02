Suscríbete
Belleza

El fleco de Jenna Ortega que equilibra y define los rostros ovalados

El ajuste sutil de Jenna Ortega que redefine la proporción del rostro y potencia la mirada sin alterar la armonía natural de sus facciones

Marzo 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El fleco de Jenna Ortega que equilibra y define los rostros ovalados.jpg

Instagram

Hay cambios de imagen que no alteran la esencia, pero sí modifican la lectura del rostro y el ajuste que hizo Jenna Ortega no implicó cortar drásticamente el largo ni cambiar el color; fue una intervención estratégica en el contorno superior de la cara. El resultado redefine cómo se perciben sus proporciones.

En su más reciente aparición, durante la ceremonia de los SAG AWARDS 2026, su cabello cae largo, con raya lateral profunda y capas suaves que acompañan el movimiento natural. El rostro —ovalado, con pómulos como punto más ancho y mandíbula delicadamente afinada— se percibe completamente expuesto. La frente tiene presencia, y la verticalidad del conjunto alarga aún más la silueta facial.

El cambio de la protagonista de Wednesday es evidente: un fleco largo, ligeramente desfilado, abierto al centro. No es un flequillo recto ni compacto. Tampoco es un curtain bang exagerado. Se trata de una versión afinada que comienza a la altura de las cejas y se integra gradualmente con el resto del cabello. La textura es ligera y no bloquea el rostro, sino que lo enmarca.

¿Por qué funciona particularmente bien en un rostro ovalado?

El rostro ovalado tiene equilibrio natural entre frente y mandíbula, pero su longitud puede verse enfatizada cuando todo el cabello cae hacia los costados. El fleco introduce una línea horizontal que acorta visualmente esa verticalidad para regular la armonía.
Además, al ser abierto y no totalmente cerrado, permite que los pómulos —la zona más prominente en su estructura— sigan siendo protagonistas. Un flequillo recto y pesado podría competir con esa zona; este, en cambio, crea transición.

Hay otro detalle clave: el desfilado. Las puntas afinadas evitan que la frente se vea reducida de manera abrupta. En lugar de dividir el rostro en dos bloques, genera una gradación. Ese matiz es fundamental cuando las proporciones ya están equilibradas; el objetivo no es corregir, sino ajustar.
También cambia la expresión. De la clásica raya lateral que aporta dramatismo y un aire clásico a un fleco que suaviza la lectura general y enfatiza la mirada. Los ojos se convierten en punto focal inmediato, algo que se potencia con su maquillaje en tonos oscuros y cejas definidas.
Este tipo de fleco es especialmente favorecedor en rostros ovalados porque:

  • Introduce anchura visual en la zona superior.
  • Reduce la percepción de longitud sin acortar el mentón.
  • Mantiene visibles los pómulos.
  • Permite versatilidad en peinados (recogidos, ondas, lacio pulido).

No es un corte disruptivo; es un ajuste estructural. Y esa precisión es lo que lo convierte en una referencia interesante para quienes buscan modificar su imagen sin perder identidad.
Si el rostro ya tiene proporciones armónicas, el fleco no debe imponer carácter, sino dialogar con ellas. En el caso de Jenna Ortega, la intervención es mínima en centímetros, pero significativa en impacto visual.

fleco flequillo Jenna Ortega sag awards
Eurídice Aiymet Garavito García
