Jenna Ortega
Moda
El resurgir del
naked dress
sobre la alfombra roja: la pieza más audaz que terminó por normalizarse
El
naked dress
pasó de la provocación a convertirse en un recurso habitual de la alfombra roja: una pieza que hoy simboliza libertad, sofisticación y nuevas narrativas de estilo
September 17, 2025
·
Eurídice Aiymet Garavito García