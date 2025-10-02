Suscríbete
Minifalda vaquera: de ícono Y2K con Britney y Paris a revival de estilo con Jenna Ortega

Una prenda que marcó generaciones regresa con un aire renovado y se posiciona como símbolo de estilo en otoño 2025

October 02, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_558212789_18532255903061092_6315236836821664431_n.jpg

Getty Images

Pocas prendas han tenido una trayectoria tan marcada por la cultura pop como la minifalda vaquera, a la par de esta quizás sólo tenemos los jeans de tiro bajo —emblema de la era Y2K—, el slip dress que definió la estética minimalista de los noventa o la chaqueta bomber que pasó de la cultura deportiva al lujo y también se han convertido en símbolos generacionales.

A finales de los años noventa y principios de los 2000, figuras como Britney Spears y Paris Hilton convirtieron a la minifalda vaquera en sinónimo de juventud, desenfado y un estilo tan atrevido como icónico. Hoy, más de dos décadas después, la minifalda vaquera regresa con fuerza, pero con el sello personal de un emergente ícono de la moda, Jenna Ortega, quien demuestra que lo que alguna vez fue símbolo de rebeldía ahora puede leerse como un gesto sofisticado de estilo.

El auge de los 2000

Durante la era Y2K, la minifalda vaquera se convirtió en el uniforme de toda una generación. Britney Spears la llevaba en sus giras y apariciones públicas, combinada con crop tops y botas de plataforma; Paris Hilton la popularizó en alfombras rojas y eventos nocturnos, siempre acompañada de accesorios brillantes y un aire de despreocupación que definió la estética de la época. La prenda representaba irreverencia, diversión y un guiño directo al exceso estilístico de aquellos años.

Una pieza que nunca desapareció

Aunque la moda ha transitado por distintos ciclos —del minimalismo de los 2010 a la sobriedad post-pandemia—, la minifalda vaquera nunca desapareció por completo. Se mantuvo en colecciones cápsula, editoriales de moda y, sobre todo, en el street style. Sin embargo, su resurgimiento actual responde a un nuevo contexto: la nostalgia Y2K reeditada bajo una mirada más sofisticada.

806cb0d13ac8e8c9c1bd19d4c4561a3f.jpg

El auge de las maninifaldas vaqueras de los 2000

Pinterest

El revival contemporáneo

En 2025, la minifalda vaquera regresa depurada y con nuevos códigos. Jenna Ortega la lleva con un chaleco negro de inspiración militar y stilettos, mostrando cómo una prenda asociada a la informalidad puede ascender a un nivel editorial. Otras celebridades como Hailey Bieber y Bella Hadid también la han integrado en sus looks, apostando por cortes limpios, acabados pulidos y combinaciones inesperadas que redefinen su carácter.

Cómo se transforma su lectura hoy

Si en los 2000 la minifalda vaquera era sinónimo de provocación, en la actualidad se asocia con versatilidad y estilo estratégico. El truco está en la mezcla, ya que al combinarla con blazers estructurados, botas altas o camisas de seda logra un efecto de contraste que equilibra lo juvenil con lo elegante. En beauty, las tendencias actuales sugieren mantener el maquillaje sobrio —labios nude o piel luminosa— para evitar caer en una lectura demasiado literal del pasado.

De Britney a Jenna: un hilo generacional

La minifalda vaquera conecta dos generaciones distintas: la que creció con íconos como Spears y Hilton y la que hoy encuentra en Ortega o Hadid nuevas voces de estilo. En ambas épocas, la prenda ha funcionado como un reflejo del espíritu del momento, antes irreverente y despreocupada, ahora consciente y sofisticada. Una prueba más de que la moda es un ciclo en constante reinvención.

d05f3357af889d5f23b900ef3c5a38b3.jpg

Paris Hilton ya llevaba la minifalda vaquera

Pinterest

Jenna Ortega minifaldas vaqueros denim
Eurídice Aiymet Garavito García
