Moda

¿Sigue siendo útil la colorimetría para elegir tus looks decembrinos?

El invierno transforma la forma en que interactúan los colores con la piel; esta guía te ayuda a entender si la colorimetría sigue siendo útil al vestir en diciembre

Noviembre 30, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight

Getty Images

La colorimetría lleva años intentando responder a una pregunta frecuente: ¿qué colores fortalecen la presencia de cada persona según su tono de piel, ojos y cabello? Sin embargo, cuando llega diciembre y el clima, la luz y las texturas cambian de forma radical, muchas personas se preguntan si esta metodología sigue siendo igual de confiable para elegir un outfit festivo. La respuesta no es tan rígida como parece y, en realidad, depende de cómo se interprete su propósito dentro del estilo personal.

En teoría, la colorimetría busca armonizar la apariencia a través de gamas que potencien el brillo natural de la piel. En invierno, especialmente en eventos nocturnos o espacios con iluminación cálida, las reglas se vuelven más flexibles. La piel puede verse más clara por efecto del clima, o más contrastada por la ropa de temporada, lo que altera ligeramente cómo los colores dialogan con el rostro. Esto no vuelve obsoleta la metodología, pero sí exige entenderla como una guía, no como una sentencia.

Un punto importante es que diciembre está marcado por tejidos con relieve, acabados metalizados y tonalidades profundas que cambian la percepción visual de la persona. Un vestido borgoña o un traje verde oscuro puede verse impecable en quienes teóricamente no pertenecen a esas paletas, simplemente porque la textura, la temperatura del ambiente o el brillo del material equilibran el conjunto. En otras palabras, los colores no funcionan de manera aislada; conviven con la luz, los accesorios y la energía del evento.

La colorimetría sigue siendo útil como referencia inicial. Ayuda a entender por qué ciertos tonos iluminan el rostro con más facilidad o por qué otros pueden apagarlo en ciertas circunstancias, pero en diciembre entran en juego factores que esta metodología no contempla del todo como el efecto de las luces cálidas, las fotografías con flash, la intensidad de los maquillajes festivos y la presencia de prendas con personalidad fuerte. Todos estos elementos pueden transformar un color poco ideal en uno completamente favorecedor.

Además, la temporada invita a jugar con una estética más dramática o más brillante. La moda de invierno permite que una persona de piel cálida explore los plateados, o que alguien de piel fría use dorado sin perder armonía. Esto se debe a que el maquillaje, el peinado y la estructura del outfit compensan y permiten ampliar la paleta sin que el look se sienta forzado.

Por eso, más que preguntarte si la colorimetría es confiable en diciembre, quizá la clave está en entenderla como un punto de partida. Te puede orientar, pero no debería impedirte usar ese tono metálico que amas, un rojo intenso o un azul profundo que vibra perfecto con la temporada. En un mes dominado por texturas ricas, luces cálidas y momentos especiales, lo más valioso es que el color refuerce tu presencia y no que limite tu expresión.

Si algo demuestra la moda invernal es que el color ideal no siempre es el correcto según una tabla; es el que te hace sentir presente, segura y en sintonía con el momento que estás viviendo.

Eurídice Aiymet Garavito García
