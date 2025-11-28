Los tejidos que marcarán la estética 2026: tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México

El arte textil mexicano vive un momento de renovación profunda. No se trata de “rescatar” técnicas, ni de mirarlas con nostalgia, sino de reconocer que estas piezas —tejidas, bordadas, teñidas y construidas a mano— están dictando las nuevas direcciones de la estética contemporánea. En el encuentro realizado en el Complejo Cultural Los Pinos, donde artesanas y artesanos de los 32 estados del país presentaron su trabajo, la pasarela y la expoventa dejaron un mensaje claro: los tejidos son el nuevo lenguaje de estilo en México. Un lenguaje sofisticado, con raíces, pero lejos de los lugares comunes.

Lo que se vio sobre la pasarela —protagonizada por las mismas manos que crean las piezas— fue una lectura precisa del futuro del vestir. No había artificio, sólo técnica, color y estructura. Los textiles, mostrados en un escenario donde la tradición y la contemporaneidad convivían sin fricciones, revelaron patrones que hoy se sienten relevantes para la moda global.

El regreso de las fibras vivas y las texturas táctiles

Entre los 389 puntos de venta y las piezas de 400 artesanas y artesanos, lo que más destacó fueron las fibras que revelan su origen: algodón hilado a mano, fibras vegetales que mantienen su irregularidad natural y lanas procesadas sin uniformidad extrema. Esta textura táctil —visible en morrales, fajas, rebozos y prendas estructuradas— marca una tendencia que se aleja de la perfección industrial.

El regreso de las fibras vivas y las texturas táctiles Cortesía

Bordados que funcionan como cartografía

El proyecto “Hilos que unen”, donde 18 maestras bordadoras compartieron puntadas regionales para un bordado colectivo, mostró algo más que técnica, una narrativa visual. Los motivos provenientes de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla, Campeche o Hidalgo funcionan como mapas identitarios. Las puntadas —desde las de relleno hasta las más finas de contorno— marcan una tendencia fuerte, los bordados dejan de ser un adorno y se convierten en estructura narrativa de la prenda, una especie de cartografía emocional.

Paletas profundas y combinaciones inesperadas

Entre las piezas textiles mostradas por creadoras de 32 pueblos indígenas —desde Chamula hasta Pinotepa Nacional— se repetía un patrón cromático entre rojos intensos, morados casi negros, azules saturados, arenas terrosos y amarillos quemados. Las combinaciones no buscan armonía clásica, sino contraste energético. Esta paleta, vista tanto en blusas tradicionales como en huipiles modernos, será clave en las colecciones 2025–2026: colores con profundidad emocional y combinaciones sin miedo a la fuerza visual.

Siluetas que nacen de las técnicas, no de la tendencia

Algo poderoso de este encuentro es que las prendas no responden a temporadas: responden a procesos. Telar de cintura, telar de pedal, deshilados, plisados y puntadas específicas determinan la caída de cada pieza. Esto genera siluetas que no buscan favorecer el cuerpo según estándares globales, sino crear cuerpos nuevos desde el tejido. La moda internacional mira cada vez más hacia este enfoque con formas que nacen del método, no del diseño previo.

La pasarela como manifiesto de autoría

En la sección de pasarelas, el archivo muestra artesanas caminando con sus propias piezas, bajo luces que realzan textura y técnica. Este gesto no es anecdótico, es tendencia global. La moda ya no quiere modelos uniformes; quiere rostros alineados con la historia de la prenda. La presencia de creadores desfilando sus tejidos convierte la pasarela en un manifiesto visual sobre propiedad intelectual, identidad y estilo.

La presencia de creadores desfilando sus tejidos convierte la pasarela en un manifiesto visual sobre propiedad intelectual, identidad y estilo Cortesía

El lujo se redefine desde lo hecho a mano

14 ramas artesanales fueron protagonistas desde el arte textil, fibras, madera, joyería, cerámica, vidrio y hasta plumaria, pero es el textil el que marca una evolución clara: el lujo ya no es brillo ni exceso, sino tiempo, técnica y origen.