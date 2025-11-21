Suscríbete
Agenda

Este es el color más favorecedor para las mexicanas, según la historia del Miss Universo

El rojo parece esconder un secreto que acompaña a las mexicanas en Miss Universo: una energía que se repite, atrae miradas y termina marcando quién sostiene la corona en el momento decisivo

Noviembre 21, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El poder del rojo por qué este color se ha vuelto un amuleto para las reinas de belleza mexicanas.jpg

El poder del rojo: por qué este color se ha vuelto un amuleto para las reinas de belleza mexicanas

Getty images

El rojo nunca ha sido un color tímido. En la historia del Miss Universo, pocas tonalidades han acumulado un simbolismo tan fuerte como este espectro que oscila entre el escarlata, el cereza profundo y el carmín intenso. Para México, el matiz adquiere un peso casi mítico: tres de las cuatro coronas del país han coincido con vestidos en gamas rojizas —y la primera, aunque no vistió un rojo puro, se acercó a una paleta cálida que terminó integrándose a esta narrativa colectiva—. Con los años, esa coincidencia se ha leído como una especie de señal, un guiño de buena fortuna que acompaña a las representantes nacionales.

También te interesa...
Iris Apfel lanza una colección de alta joyería con tecnología integrada
Celebridades
Iris Apfel lanza una colección de alta joyería con tecnología integrada
Marzo 10, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Especiales
Tecnologías nuevas para tu rostro, cuerpo y pelo
Enero 08, 2019
Agenda
Realidad aumentada en redes sociales: la tecnología lo da todo en social media y va dirigida a los consumidores de lujo
Septiembre 27, 2018
Celebridades
Así se vería la princesa Diana a los 60 años según la inteligencia artificial
Septiembre 01, 2023

La moda y la competencia nunca han estado aisladas de la energía. Desde la psicología del color hasta la tradición cultural, el rojo ha encarnado conceptos como impulso, magnetismo, brillo vital y capacidad para liderar. En un escenario donde cada detalle comunica algo —la postura, el movimiento, la selección de telas, el corte del vestido—, esta tonalidad funciona como una declaración sensorial que sostiene la presencia de quien la lleva.

En 1991, cuando Lupita Jones ganó la primera corona para México, su vestido se reunió con una gama cálida que inauguró, sin saberlo, la estética que después reforzarían Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, ambas coronadas con diseños rojos que permanecieron en la memoria visual de todo un país. La más reciente ganadora mexicana, Fátima Bosch (2025), también eligió un traje en esta familia cromática durante su momento decisivo. No es casual que el público haya comenzado a hablar del amuleto rojo, una idea que combina superstición suave con observación empírica.

Lo interesante es que, más allá de lo estadístico, este patrón revela un fenómeno visual: el rojo domina el escenario sin necesidad de estridencias. Su intensidad se sostiene en la elegancia de una silueta ajustada, en la caída impecable de la tela o en una capa que acompaña el movimiento sin robar el protagonismo del porte. En competencia, donde la mirada del jurado cambia en fracciones de segundo, esta tonalidad captura luz y atención de una forma que pocos colores logran.

Otro punto es su simbolismo profundo para las mujeres latinoamericanas. El rojo se asocia a fuerza personal, seguridad y una idea de presencia que no necesita explicación. Para una reina de belleza, encarna una mezcla de determinación y sensibilidad que se percibe tanto en una pasarela como en una coronación.
¿Es entonces un amuleto? La respuesta quizá no está en la lógica, sino en esa suma de tradición visual, energía emocional y memoria colectiva que convierte al rojo en un tono casi inevitable para las mexicanas que buscan la corona. Lo que sí es evidente es que se ha vuelto parte inseparable de su narrativa triunfal.

México hecho en México modelos famosas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
26th Annual Latin Grammy Awards - Show
Agenda
5 premios y un reinado imparable, Bad Bunny consolida su poder en los Latin Grammy 2025 —y en la cultura pop
Noviembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Buenos Aires
Agenda
Los covers que harían inolvidable la presentación de Dua Lipa en México
Noviembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 29, 2025
Agenda
La secuela de El diablo viste a la moda ya tiene fecha de estreno oficial
Noviembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuál es la película más exitosa de Guillermo del Toro.jpg
Agenda
¿Cuál es la película más exitosa de Guillermo del Toro?
Noviembre 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Frankenstein según Guillermo del Toro, el renacer del monstruo como ícono de sensibilidad y estilo.jpg
Agenda
Frankenstein según Guillermo del Toro, el renacer del monstruo como ícono de humanidad
Guillermo del Toro reinterpreta el mito de Frankenstein desde la belleza, la empatía y la estética gótica, convirtiendo al monstruo en un símbolo de humanidad y elegancia trágica
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia real detrás de Christy, la nueva película de Sydney Sweeney.jpg
Agenda
La historia real detrás de Christy, la nueva película de Sydney Sweeney
En Christy, Sydney Sweeney encarna a la legendaria boxeadora Christy Martin en una historia que combina fuerza y vulnerabilidad, te contamos todo sobre su transformación
Noviembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cometierra llega con la participación de Yalitza Aparicio y una historia que duele y resuena.jpg
Agenda
Cometierra llega con la participación de Yalitza Aparicio y una historia que duele y resuena
Inspirada en la novela de Dolores Reyes, Cometierra retrata el poder femenino, la memoria y la violencia desde una mirada mística
Noviembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"After The Hunt" Headline Gala - The 69th BFI London Film Festival
Agenda
Julia Roberts se perfila como la favorita al Oscar 2026 con su papel en Cacería de brujas
Julia Roberts regresa al cine con Cacería de brujas, un thriller psicológico que ya puedes ver en México la perfila como una de las grandes favoritas rumbo al Oscar
Octubre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García