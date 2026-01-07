Suscríbete
Todo lo que tienes que saber sobre los Golden Globes 2026

Fechas, horarios, sede, transmisión y claves de los Golden Globes 2026, una de las ceremonias más influyentes del cine y la televisión

Enero 06, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
82nd Annual Golden Globe Awards - Press Room

Jeff Kravitz/FilmMagic

Los Golden Globes 2026 vuelven a ocupar su lugar como el evento que inaugura oficialmente la temporada de premios y marca el pulso de lo que dominará la conversación cultural durante los próximos meses. Cine, televisión, alfombra roja y discursos que suelen anticipar tendencias rumbo a los Oscar: esta ceremonia funciona como un primer gran termómetro del año audiovisual.

Fecha y sede

La ceremonia está programada para el domingo 11 de enero de 2026 y se celebrará, como es tradición, en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California, sede histórica de los Golden Globes. El evento corresponde a la 83ª edición de los premios.

Horarios de transmisión

México: la transmisión arranca alrededor de las 7:00 p.m. (hora del centro), con cobertura previa de la alfombra roja. La duración estimada de la gala es de tres horas, incluyendo presentaciones, discursos y premios principales.

Dónde ver los Golden Globes 2026

En México y Latinoamérica, la cobertura se realizará a través de TNT en los distibuidores de TV por cable, y en línea se verán en la plataforma de streaming HBO Max.

Quién conduce la ceremonia

La gala de 2026 contará nuevamente con Nikki Glaser como anfitriona, tras su debut previo, aportando un tono directo y contemporáneo a una noche que combina humor, glam y momentos imprevisibles.

Premios honoríficos y eventos previos

Antes de la ceremonia principal, se celebra un evento especial conocido como Golden Eve, donde se entregan reconocimientos honoríficos como el Premio Cecil B. DeMille (cine) y el Premio Carol Burnett (televisión). Esta antesala suele realizarse unos días antes de la gala principal y funciona como un reconocimiento a trayectorias consolidadas.

Lista de nominados

Cine

Mejor Película – Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • The Secret Agent

Mejor Película – Musical o Comedia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Mejor Película de Animación

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

  • It Was Just an Accident (Francia)
  • No Other Choice (Corea del Sur)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirāt (España)
  • The Secret Agent (Brasil)
  • The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Actuación-cine

Mejor Actriz – Drama

  • Eva Victor (Sorry, Baby)
  • Jennifer Lawrence (Die My Love)
  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Julia Roberts (After the Hunt)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Tessa Thompson (Hedda)

Mejor Actor – Drama

  • Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)
  • Joel Edgerton (Train Dreams)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Oscar Isaac (Frankenstein)
  • Wagner Moura (The Secret Agent)

Mejor Actriz – Musical o Comedia

  • Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
  • Chase Infiniti (One Battle After Another)
  • Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor Actor – Musical o Comedia

  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Jesse Plemons (Bugonia)
  • Lee Byung-hun (No Other Choice)
  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz de Reparto – Cine

  • Amy Madigan (Weapons)
  • Ariana Grande (Wicked: For Good)
  • Elle Fanning (Sentimental Value)
  • Emily Blunt (The Smashing Machine)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Mejor Actor de Reparto – Cine

  • Adam Sandler (Jay Kelly)
  • Benicio del Toro (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Sean Penn (One Battle After Another)

Mejor Dirección

  • Chloé Zhao (Hamnet)
  • Guillermo del Toro (Frankenstein)
  • Jafar Panahi (It Was Just an Accident)
  • Joachim Trier (Sentimental Value)
  • Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Ryan Coogler (Sinners)

Televisión

Mejor Serie de TV – Musical o Comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor Actriz en Serie – Musical o Comedia

  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Jean Smart (Hacks)
  • Jenna Ortega (Wednesday)
  • Kristen Bell (Nobody Wants This)
  • Natasha Lyonne (Poker Face)
  • Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Mejor Actor en Serie – Musical o Comedia

  • Adam Brody (Nobody Wants This)
  • Glen Powell (Chad Powers)
  • Jeremy Allen White (The Bear)
  • Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Seth Rogen (The Studio)
Eurídice Aiymet Garavito García
