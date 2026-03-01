Miriam Garlo, la primera actriz sorda en recibir un Goya

En una noche que ya forma parte de la memoria del cine español, Miriam Garlo subió al escenario de los Premios Goya para recibir el galardón a Mejor Actriz revelación por su trabajo en Sorda. No fue solo una victoria personal: fue un momento que amplía los márgenes de quién puede protagonizar, narrar y transformar la industria audiovisual.

La historia de Miriam Garlo no comenzó con esa estatuilla en las manos. Formada en teatro y vinculada desde hace años a proyectos que exploran la identidad y la accesibilidad, su trayectoria ha estado marcada por una convicción clara: la representación no puede ser simbólica, tiene que ser real. Actriz sorda en una industria donde los papeles para personas con discapacidad suelen ser escasos o interpretados por actores oyentes, su presencia ya era en sí misma un gesto político antes incluso de la nominación.

Sorda, la película que la llevó a ganar el Goya en 2026, centra su mirada en la experiencia cotidiana de una mujer sorda en un entorno mayoritariamente oyente. La cinta no convierte la discapacidad en un recurso dramático fácil ni en un pretexto de superación genérico. En cambio, construye un relato íntimo sobre comunicación, vínculos y las tensiones invisibles que atraviesan la vida diaria cuando el mundo no está diseñado para todos. La actuación de Miriam Garlo sostiene esa mirada con una precisión emocional que no depende únicamente del diálogo verbal, sino del cuerpo, el gesto y la respiración.

En su discurso al recibir el premio, Miriam Garlo no habló solo de sí misma. Agradeció a la comunidad sorda, a su equipo y a quienes han luchado durante años por una mayor inclusión en el cine. Reivindicó el derecho a contar historias propias y pidió que la industria no se conforme con un gesto aislado. Su mensaje fue claro: la accesibilidad no es una concesión, es una responsabilidad social y cultural.

El momento estuvo acompañado de interpretación en lengua de signos y subtítulos, un detalle que subraya la coherencia entre el contenido de la película y la ceremonia que la premia. No se trató únicamente de celebrar un logro individual, sino de visibilizar una conversación más amplia sobre diversidad y oportunidades reales.

La victoria de Miriam Garlo en los Goya marca un precedente concreto. Abre la puerta a nuevas narrativas y obliga a revisar las dinámicas de producción, casting y distribución. Más allá del reconocimiento, su triunfo recuerda que el cine puede ampliar su lenguaje cuando incorpora voces que históricamente han quedado fuera de plano.

Con Sorda, Miriam Garlo no solo ofreció una interpretación sólida; colocó en el centro una experiencia que rara vez ocupa ese lugar y desde ese escenario, dejó claro que este no es un punto final, sino el inicio de una etapa en la que la inclusión ya no debería ser excepcional.