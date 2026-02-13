Suscríbete
Jim Curtis y Jennifer Aniston celebran el amor

Las fotografías publicadas por Jim Curtis con motivo del cumpleaños 57 de Jennifer Aniston vuelven a cobrar fuerza en la víspera de San Valentín

Febrero 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jim Curtis y Jennifer Aniston celebran el amor.jpg

Instagram

Jennifer Aniston ha aprendido a convivir con una narrativa que durante años se escribió sin su consentimiento con titulares sobre su estado civil, preguntas insistentes sobre la maternidad y una vigilancia constante sobre cada relación que iniciaba —o que supuestamente terminaba—. Por eso, las imágenes que su novio actual, Jim Curtis, difundió en su cuenta para felicitarla por su cumpleaños número 57 adquieren una dimensión que va más allá del gesto romántico.

En las fotografías se les ve relajados, primero sobre la cubierta de un yate frente al mar y luego en un retrato en blanco y negro donde se besan con naturalidad. No hay alfombra roja ni escenario promocional. Hay cercanía. Y en el contexto de la trayectoria pública de Jennifer Aniston, eso no es un detalle menor.

La actriz ha hablado en diversas entrevistas sobre la presión mediática que enfrentó durante décadas respecto a su vida privada. En 2016 publicó un ensayo en The Huffington Post donde cuestionó la obsesión por definir a las mujeres a partir de su estado civil o su decisión de ser madres. Más adelante, en conversaciones con medios como Allure en 2022, abordó abiertamente las especulaciones sobre su fertilidad y explicó que el tema fue doloroso, en parte por la forma en que se convirtió en conversación pública sin información real detrás.

Ese antecedente convierte cualquier nueva imagen sentimental en algo inevitablemente cargado de lectura social. Las fotos compartidas por Jim Curtis llegan en un momento simbólico: la antesala de San Valentín, fecha que amplifica las narrativas románticas en redes. Sin embargo, lo que más resuena no es la postal romántica, sino la autonomía con la que Jennifer Aniston parece manejar ahora su historia.

Lejos de responder a presiones externas o a expectativas tradicionales, la actriz ha reiterado que su vida no necesita ajustarse a un guion preestablecido. Si hoy comparte momentos afectivos, lo hace bajo sus propios términos. Y si decide no etiquetar una relación, también.

El interés público persiste, pero el encuadre ha cambiado. Más que preguntarse si esta es “la definitiva”, la conversación gira en torno a cómo Jennifer Aniston ha redefinido la manera en que una figura pública puede proteger su intimidad sin desaparecer de la esfera cultural.

Jennifer Aniston romance Cumpleaños San Valentín
Eurídice Aiymet Garavito García
