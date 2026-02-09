Suscríbete
Celebridades

Travis Kelce sin Taylor Swift en el Super Bowl

El Super Bowl mostró a Travis Kelce desde una presencia sobria y un look preciso; la ausencia de Taylor Swift reordenó la narrativa y devolvió el foco al atleta

Febrero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Super Bowl LX Pregame

Travis Kelce sin Taylor Swift en el Super Bowl

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

La llegada de Travis Kelce al Super Bowl se convirtió en una imagen cargada de lectura cultural. No solo por su presencia sobria y contenida, sino por la ausencia de Taylor Swift, su prometida y figura habitual en las gradas cuando él ha sido finalista en ediciones anteriores. En un evento donde cada gesto se amplifica, esa ausencia funcionó como un silencio elocuente.

Travis Kelce apareció solo, caminando hacia el estadio con un abrigo negro de líneas amplias y estructura impecable. El look de Travis Kelce apostó por una elegancia austera que dialoga con la disciplina del deporte profesional. El negro no fue neutral: transmitió concentración, control y una voluntad clara de no distraerse con narrativas externas. Fue una elección que se sintió deliberada dentro del contexto del Super Bowl.

También te interesa...
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Moda
Luar: la firma dominicana que vistió a Lady Gaga en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Agenda
Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

En Super Bowls pasados, la presencia de Taylor Swift había sido parte integral del relato mediático. Su apoyo desde las gradas —seguido, analizado y amplificado— se convirtió en símbolo de la intersección entre deporte y cultura pop dentro de la NFL. Esta vez, su ausencia marcó un cambio de ritmo. No hubo imágenes compartidas ni gestos públicos que alimentaran la conversación sentimental. El foco regresó, casi por completo, a Travis Kelce como atleta y figura pública autónoma.

La importancia de la ausencia de Taylor Swift radica precisamente en el contraste. La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift ha sido visible, celebrada y documentada. Por eso, que ella no estuviera presente en esta edición del Super Bowl no pasó inadvertido, sin embargo, lejos de interpretarse como distanciamiento, la escena pareció hablar de tiempos distintos, agendas propias y una narrativa que no necesita confirmarse en cada aparición pública.

El lenguaje corporal de Travis Kelce reforzó esa lectura. Caminó con calma, sin buscar la cámara, sin performar para el espectáculo previo. En un entorno donde el exceso suele dominar —trajes conceptuales, gestos exagerados, declaraciones implícitas—, él eligió precisión. El abrigo, las gafas oscuras, la postura recta: todo construyó una imagen de solidez más que de exhibición, alineada con una idea contemporánea de moda masculina.

Este Super Bowl permitió observar a Travis Kelce fuera del marco romántico que ha acompañado parte de su cobertura mediática reciente. Sin Taylor Swift en las gradas, la conversación se reordenó. Volvió a ser leído como líder deportivo, como figura experimentada que entiende el peso simbólico del evento incluso cuando no está compitiendo en el campo de la NFL.

La moda, en este contexto, funcionó como lenguaje. El estilo en el Super Bowl no fue un recurso para viralizarse, sino una herramienta para sostener presencia.
La ausencia de Taylor Swift no restó relevancia al momento, pero permitió una lectura más introspectiva de Travis Kelce, menos dependiente del espectáculo compartido y más anclada en su trayectoria individual.

Travis Kelce Taylor Swift Super Bowl
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Celebridades
Qué significa el número 64 en el outfit de Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Paris Hilton contra la violencia digital.jpg
Celebridades
Paris Hilton contra la violencia digital
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
68th Grammy Awards
Celebridades
Los Bieber desatan conversación en redes sociales por este detalle en los Grammy 2026
Febrero 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
66th GRAMMY Awards - Arrivals
Moda
La firma que debes vestir si quieres ganar el Grammy a mejor álbum del año
Febrero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan a su segundo hijo.jpg
Celebridades
Nadia Ferreira y Marc Anthony anuncian que esperan a su segundo hijo
En el marco de su tercer aniversario, Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron la noticia de que su familia crecerá, un anuncio íntimo que celebra el amor y una nueva etapa
Enero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Day 5 - The 82nd Venice International Film Festival
Celebridades
Georgina Rodríguez y Melania Trump se reencuentran en Washington
La influencer estuvo en Washington con motivo del nuevo proyecto audiovisual de Melania Trump, una visita marcada por la discreción, la elegancia y un estilismo negro impecable
Enero 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
FX's "The Beauty" New York Premiere
Celebridades
Bella Hadid vuelve a estar soltera tras su relación con Adán Bañuelos
La modelo pone fin a su relación con el jinete mexicano Adán Bañuelos y atraviesa una nueva etapa personal marcada por la discreción y el replanteamiento de prioridades
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Otra vez sin Brooklyn Beckham.jpg
Celebridades
Otra vez sin Brooklyn Beckham
La condecoración de Victoria Beckham en Francia vuelve a poner el foco en una ausencia que se repite: la de Brooklyn Beckham en los momentos clave de su familia
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García