Moda

Luar: la firma dominicana que vistió a Lady Gaga en el Super Bowl

La aparición de Lady Gaga en el Super Bowl llevó a Luar al centro de la conversación global, confirmando a la firma dominicana como una de las voces clave del lujo contemporáneo

Febrero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Luar la firma dominicana que vistió a Lady Gaga en el Super Bowl

Kevin C. Cox/Getty Images

Cuando Lady Gaga apareció en el Super Bowl con un vestido azul de líneas precisas y dramatismo contenido, la conversación se desplazó de inmediato del espectáculo al diseño. El lujo contemporáneo ya no se limita a las capitales históricas de la moda. Detrás del look estaba Luar, la marca dominicana que, en cuestión de minutos, pasó del reconocimiento insider a la conversación global.

El vestido —construido a partir de capas fluidas, estructura suave y una silueta que dialoga con el movimiento— entendió algo esencial del escenario: el Super Bowl exige impacto, pero también claridad visual. En lugar de recurrir a outfits excesivos o guiños evidentes al archivo, la pieza apostó por un equilibrio entre teatralidad y control. El color, un azul que absorbía la luz sin perder profundidad, permitió que la figura de Lady Gaga se impusiera sin competir con la música ni con la coreografía.

La elección de Luar no es casual. La firma, fundada por el diseñador dominicano Raul Lopez, ha construido su identidad desde la intersección entre herencia caribeña, cultura urbana y una lectura sofisticada del lujo. Sus colecciones no buscan traducir el folclor, sino transformarlo en códigos contemporáneos con cortes que sugieren poder, materiales que fluyen con intención y una estética que entiende la moda como narrativa cultural.

En el contexto del Super Bowl, esa visión adquirió una escala inédita. Vestir a Lady Gaga en uno de los escenarios más vistos del mundo no solo posicionó a la marca, sino que evidenció un cambio profundo en la industria. El lujo ya no se define exclusivamente por tradición o geografía, sino por capacidad de propuesta. Luar ofreció exactamente eso, una pieza que sostuvo la atención sin necesidad de explicarse.

SaveInsta.to_627639251_18451615105099700_2661204909119069741_n.jpg

Lady Gaga en el Super Bowl

Getty images

El diseño también funcionó como un contrapunto interesante dentro del espectáculo. Mientras otros momentos apostaron por el exceso visual, el vestido permitió una lectura más pausada. Cada pliegue acompañaba el movimiento; cada línea reforzaba la presencia. Fue una forma de lujo que no gritó, pero se impuso con firmeza.

Este momento consolida a Luar como una de las voces más relevantes de la moda latinoamericana actual. No por representar una identidad específica de forma literal, sino por demostrar que esa identidad puede operar en los códigos más exigentes del lujo global. Vestir a Lady Gaga en el Super Bowl no es un golpe de suerte; es la consecuencia lógica de una marca que ha sabido construir coherencia estética y visión cultural.

Para Lady Gaga, conocida por entender la moda como extensión de su discurso artístico, la elección también fue significativa. El look no distrajo del performance ni buscó convertirse en meme inmediato. Funcionó como una capa más del relato, reforzando la idea de que el verdadero impacto no siempre viene del exceso, sino de la precisión.

En una industria obsesionada con lo inmediato, el vestido de Luar recordó algo esencial: el lujo contemporáneo se construye cuando diseño, contexto y mensaje coinciden. En el Super Bowl, esa coincidencia tuvo acento caribeño y nombre propio.

Lady Gaga Bad Bunny Super Bowl
Eurídice Aiymet Garavito García
