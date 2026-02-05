Suscríbete
Moda

Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace

Versace anuncia a Pieter Mulier como su nuevo director creativo, abriendo una etapa que apuesta por una lectura más refinada de su legado y una visión estratégica del lujo actual

Febrero 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia de Versace entra en una nueva fase. La casa italiana confirmó a través de sus redes sociales el nombramiento de Pieter Mulier como su nuevo director creativo, una decisión que marca un giro significativo en la manera en que la firma proyecta su futuro dentro del panorama del lujo contemporáneo.

Reconocido por su enfoque preciso y profundamente respetuoso del archivo, Pieter Mulier llega a Versace con una reputación construida a partir de la coherencia estética y la disciplina creativa. Su trabajo reciente al frente de Alaïa redefinió el valor de la silueta, el cuerpo y la artesanía en un momento dominado por la inmediatez. Esa sensibilidad, ahora trasladada a una de las casas más icónicas de Italia, abre la puerta a una reinterpretación más medida del ADN Versace.

El nombramiento se produce en un contexto de transformación para la industria del lujo, donde las marcas buscan reafirmar su identidad sin depender exclusivamente del impacto viral. En ese escenario, Versace apuesta por una dirección creativa que privilegia la construcción de una narrativa sólida, con raíces claras y una visión de largo alcance. La elección de Pieter Mulier responde a esa necesidad de equilibrio entre herencia y modernidad.

Uno de los mayores desafíos para Pieter Mulier será dialogar con un legado cargado de simbolismo: sensualidad, poder y dramatismo han definido históricamente el lenguaje de Versace. Sin embargo, su trayectoria sugiere una aproximación más introspectiva, donde el exceso se convierte en intención y la forma adquiere un papel central. No se trata de borrar el pasado, sino de editarlo con precisión.

La confirmación oficial del nombramiento generó una respuesta inmediata dentro del sistema de la moda, no solo por el peso del nombre de Versace, sino por lo que representa este movimiento en términos estratégicos. La llegada de Pieter Mulier señala una etapa en la que la casa italiana parece apostar por una elegancia más contenida, sin renunciar a su carácter distintivo.

Con esta decisión, Versace redefine su conversación cultural y creativa. El debut de Pieter Mulier será observado con atención, pero todo indica que la firma se encamina hacia una etapa donde la sofisticación, el archivo y la claridad creativa ocupan el centro del discurso.

Eurídice Aiymet Garavito García
