Andrés Baida:

Una vida sin prisa

Entre personajes que incomodan, moda sin miedo y una carrera que avanza a su propio ritmo, el actor Andrés Baida atraviesa uno de sus momentos más interesantes –y más honestos– hasta ahora

Febrero 03, 2026 
Harper’s Bazaar
Talento: @andresbaida
Fotografías: Alejandro Salinas @alexsalinasg
Fashion styling: Rodrigo Alcántara @rodrigoaalcantara
Entrevista: Majo Guzmán y Déborah Uranga @deborahuranga
Grooming: Roberto Sierra @robbielikemargot
Asistentes de fotografía: Alberto Galicia @albertogalicia_g y Gustavo Romero @gusguromero
PR Andrés Baida: @luiswolosky @makeitprensa
Director de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro
Editora en jefe: Majo Guzmán @majoguzman

Andrés Baida:

Una vida sin prisa

Por Majo Guzman y Déborah Uranga

Fotografías de Alejandro Salinas

Fashion Styling de Rodrigo Alcántara

Grooming de Roberto Sierra

Andrés Baida no llega con respuestas cerradas. Llega con frases que se acomodan mientras las dice, con silencios que también cuentan algo. No parece alguien obsesionado con controlar el relato de su carrera. Más bien, alguien dispuesto a habitarlo.

Tal vez por eso Pedro –su personaje en la serie Como agua para chocolate– funciona tan bien en su contradicción. En la segunda temporada, Pedro ya no es sólo el detonante del deseo o el conflicto romántico. Es un hombre enfrentándose a las consecuencias. A la culpa. A la responsabilidad. “Yo lo veo más maduro, más responsable”, dice Baida, casi como si estuviera hablando de un amigo. Hay culpa, hay decisiones que pesan, hay una tensión constante entre lo pasional y lo correcto. Y eso, para él, es lo interesante. El choque interno. La lucha que no se ve, pero se siente. Y eso, en la narrativa –y en la vida– suele ser lo verdaderamente difícil.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

La respuesta del público a la primera temporada fue intensa. Previsible, sí, pero no por eso menos interesante. El rechazo hacia Pedro fue casi inmediato. “Me dio mucha risa”, confiesa. No desde la burla, sino desde la fascinación genuina. La gente estaba involucrada emocionalmente. Opinaba, discutía, se enojaba. Y lo más importante: sabía perfectamente a quién odiar. Al personaje, no al actor. Baida incluso se sumó al juego, defendiendo a Pedro en redes con ese tono que no es del todo serio, pero tampoco cínico. Un guiño. Una complicidad.

Parte de esa solidez viene del trabajo en conjunto. El elenco –marcado por la presencia de mujeres extraordinarias– fue clave para sostener la historia. Baida habla de ellas desde la admiración real: la fuerza, sí, pero también la sensibilidad. “Yo trabajo mucho desde el vínculo”, dice. Y cuando el vínculo es genuino, la escena se siente distinta. Más viva.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Como agua para chocolate marcó un antes y un después en su carrera. No sólo por la relevancia del proyecto, sino por el peso simbólico y emocional de cargar con un personaje así. “Ha sido un privilegio enorme”, reconoce. También una exigencia. Un empujón hacia una versión más consciente de su oficio. Aun así, cuando piensa en un momento luminoso, vuelve a Control Z. A un set donde la amistad estaba por encima del ego. Donde nadie competía por brillar más. “Ahí entendí que esto se podía hacer desde otro lugar”, dice. Y esa idea –la de construir en colectivo– sigue guiando muchas de sus decisiones.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Fuera del set, Baida se mueve con una naturalidad parecida. Su relación con la moda no parte del esfuerzo, sino del gusto. En lo cotidiano, prefiere la comodidad: pantalones cargos, hoodies oversize, siluetas relajadas. Pero cuando hay espacio para expresarse, no se contiene. Le gustan los looks que dicen algo, que toman riesgos. Puede pasar de un outfit casual a un traje sastre cruzado sin perder coherencia. Esa dualidad –lo cómodo y lo elegante– lo define más de lo que parece.

Hace diez años, en 2016, se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. No tenía un mapa claro. Hoy tampoco lo tiene del todo. Y eso le gusta. “No me siento en un lugar cómodo”, dice. No como queja, sino como motor. Quiere más. Va por más. Con gratitud, pero sin conformarse.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

En su wishlist aparecen nombres que no necesitan adjetivos: Meryl Streep, Anthony Hopkins, y detrás de cámara, Guillermo del Toro. Sueños grandes, sí, pero dichos como si fueran posibilidades abiertas, no promesas grandilocuentes.

Su lugar feliz no está en otra ciudad ni en una agenda llena. Está en su departamento. Un espacio pensado para volver. Para estar en paz. Ahí también vive una constante que lo acompaña desde siempre: los videojuegos. No como escape, sino como un lugar de calma real.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Mirando hacia adelante, Baida quiere explorar lo incómodo. Villanos. Psicópatas silenciosos. Personajes que no se anuncian como tales. Quiere acción, riesgo físico, stunts. Quiere seguir habitando vidas que no son la suya. Eso, para él, es el verdadero lujo de este oficio.

Si tuviera que resumir este momento en una imagen, no elige una alfombra roja ni un set. Elige una canoa avanzando hacia un atardecer. A veces a la deriva. A veces con los remos firmes. Sin prisa. Con dirección flexible.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Y quizá ahí está la clave. Andrés Baida no parece interesado en llegar rápido. Prefiere llegar bien.

Andrés Baida lleva looks de la colección Grunge Prep de Levi’s.

Andrés Baida:
Una vida sin prisa

Harper’s Bazaar
