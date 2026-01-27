Sydney Waits protagoniza la portada de febrero de Harper’s Bazaar con un espíritu libre y magnético

Febrero arranca con una declaración visual clara en la portada de Harper’s Bazaar en español: intensidad emocional, estética depurada y una protagonista que entiende la moda como un lenguaje propio. La modelo Sydney Waits encarna ese pulso contemporáneo en Wild at Heart, una edición que mira al inicio del año con sensibilidad, carácter y una energía que se siente cercana, casi confesional.

La sesión apuesta por una belleza honesta, de piel luminosa y mirada profunda, donde cada gesto parece contener una historia. No hay exceso ni rigidez: el styling fluye entre texturas suaves, siluetas que revelan movimiento y joyería que funciona como extensión natural del cuerpo. Pulseras, collares y anillos se integran al relato visual como piezas clave capaces de transformar cualquier atuendo sin imponerse, acompañando en lugar de dominar.

Editora en jefe: Majo Guzmán @majoguzman Fotografías: Juankr @juankr_ Fashion styling: Kristen Ingersoll @kristeningersoll Modelo: Sydney Waits @sydneywaits1 para @thelionsmgmt Maquillaje: Pep Gay @pepgay Peinado: Ben Jones @benjoneshair Producción: SAIK PROD @saikprod Productor creativo: Alejandro Muñoz @alejandromunoz Locación: Blonde Studios, NYC. @blondeandconyc Agradecimientos especiales: @fotocarenyc Director de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Sydney Waits se mueve entre la delicadeza y la determinación con una naturalidad poco común. Su presencia transmite calma y fuerza al mismo tiempo, un equilibrio que define el tono de esta portada y dialoga con el momento actual de la moda. Cada imagen refuerza la idea de empezar el año con una actitud abierta, conectada con lo esencial y con el deseo de vestir desde lo que se siente.

Wild at Heart no busca impresionar desde el exceso, sino desde la autenticidad. Es una invitación a mirar la moda como una experiencia íntima, donde la estética se cruza con el estado de ánimo y las joyas se convierten en cómplices de una identidad en constante evolución. La portada de febrero de Harper’s Bazaar en español captura ese instante preciso en el que todo vuelve a comenzar.

