El fleco suave vuelve a ser tendencia en primavera 2026

En una temporada donde la estética de belleza oscila entre la naturalidad y la precisión estética, Angèle apareció con un peinado que resume esa tensión de forma impecable: un recogido acompañado de un fleco suave que aporta carácter sin romper la armonía del look.

El hair look que la cantante belga llevó en el desfile de Chanel durante Paris Fashion Week 2026 se construye a partir de una idea simple pero eficaz: sofisticación sin rigidez. A primera vista parece un peinado clásico, pero el detalle del fleco y la textura del recogido revelan una lectura contemporánea de la elegancia.

Un fleco que suaviza el rostro

El fleco que lleva Angèle no es recto ni excesivamente geométrico. Se trata de un flequillo ligero, ligeramente abierto y con movimiento, diseñado para enmarcar el rostro sin ocultarlo. Las puntas se integran con mechones laterales que caen suavemente hacia los pómulos, creando una transición natural entre el fleco y el recogido.

Este tipo de flequillo funciona especialmente bien porque introduce dinamismo en un peinado estructurado. Mientras el recogido mantiene el orden visual, el fleco aporta una sensación más relajada y moderna.

Además, el largo elegido —apenas rozando las cejas— permite que el maquillaje, particularmente el labial rojo intenso que Angèle lleva, mantenga protagonismo. El resultado es un equilibrio entre dramatismo y frescura.

El fleco que lleva Angèle no es recto ni excesivamente geométrico Instagram

El recogido pulido que acompaña el fleco

El cabello se recoge en un chignon bajo con volumen discreto en la parte posterior, trabajado con una textura suave que evita el efecto demasiado rígido. No hay mechones sueltos excesivos ni un acabado demasiado lacado; el peinado se mantiene limpio, pero con movimiento.

Este tipo de recogido funciona porque alarga visualmente el cuello y resalta la línea de la mandíbula, especialmente cuando se combina con prendas de cuello alto como la que Angèle lleva en estas imágenes.

También permite que los accesorios —como los pendientes negros redondeados— se conviertan en parte integral del estilismo.

Un peinado que dialoga con la estética actual

La combinación de fleco suave y recogido pulido responde a una tendencia creciente dentro del universo beauty: peinados estructurados que conservan naturalidad. No buscan perfección absoluta, sino un equilibrio entre técnica y espontaneidad.

Este enfoque ha comenzado a dominar tanto las alfombras rojas como el street style, porque ofrece versatilidad. Puede adaptarse a un evento nocturno, como en el caso de Angèle, o reinterpretarse en versiones más relajadas para el día.

Por qué este fleco vuelve a ser tendencia en 2026

El regreso del fleco responde a una necesidad estética clara: redefinir el rostro sin recurrir a cortes radicales. Enmarcar la mirada con un flequillo ligero permite actualizar un peinado clásico sin transformarlo por completo.

En el caso de Angèle, el fleco funciona como el elemento que suaviza el conjunto y aporta juventud al look. No compite con el maquillaje ni con el vestuario; simplemente estructura el rostro y añade personalidad.

El resultado es una lección de belleza contemporánea: un peinado aparentemente sencillo que, en realidad, está construido con precisión para transmitir elegancia en todo momento.