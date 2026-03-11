Suscríbete
Moda

Nerd look, la estética intelectual que aparece con fuerza en el street style de París

Suéteres universitarios, faldas midi y mocasines marcan una estética inspirada en el vestuario intelectual que empieza a verse en París

Marzo 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 9

Claudio Lavenia/Getty Images

En medio del desfile constante de tendencias que atravesaron la Paris Fashion Week 2026, una estética inesperada empieza a repetirse en pasarelas y street style: el llamado nerd look. Lejos de la caricatura asociada durante años al término, esta propuesta toma elementos del vestuario académico —suéteres clásicos, camisas abotonadas, faldas estructuradas y mocasines— para reinterpretarlos dentro de un lenguaje contemporáneo.

La clave de esta tendencia no está en el disfraz, sino en el equilibrio. Las prendas evocan el universo universitario, pero aparecen reinterpretadas con proporciones modernas y combinaciones cromáticas inesperadas. El resultado transmite una sensación de inteligencia relajada, donde la ropa parece elegida con naturalidad más que con intención de impacto.

El regreso de la estética académica

Entre las piezas más visibles dentro de esta tendencia destacan los suéteres de punto con cuello en V, las camisas de algodón ligeramente desabotonadas y las faldas midi con estructura. Estos elementos evocan el vestuario asociado a bibliotecas universitarias o campus clásicos, pero aparecen reinterpretados con una sensibilidad actual.

Las faldas plisadas o de corte recto se combinan con mocasines pulidos y calcetines visibles, un detalle que aporta una dimensión ligeramente retro al conjunto. A esto se suman cinturones simples y chaquetas de sastrería compactas que mantienen la silueta equilibrada.

El resultado es un look que parece disciplinado sin perder frescura. La ropa mantiene una lógica funcional que recuerda al vestuario cotidiano, pero con una precisión que lo vuelve atractivo dentro del contexto de la moda.

nerd look 4 (1).png

Nerd look 2026

Cortesía

Colores que evocan lo cotidiano

La paleta cromática juega un papel importante dentro del nerd look. Tonos como beige, gris, azul profundo, burdeos o marrón dominan las combinaciones. En algunos casos aparecen acentos de color más vibrantes, como el rosa intenso o el azul brillante, que rompen la neutralidad del conjunto.

Este uso del color recuerda inevitablemente a uno de los momentos más citados de la cultura pop relacionada con la moda: el suéter azul cerúleo que Andy Sachs llevaba en la película The Devil Wears Prada. En esa escena, el vestuario aparentemente sencillo se convierte en el punto de partida de una reflexión sobre cómo las tendencias viajan desde la pasarela hasta el guardarropa cotidiano.

Hoy, esa lógica parece repetirse. Prendas que en otro contexto podrían considerarse básicas reaparecen reinterpretadas con una nueva sensibilidad estética.

nerd look 3 (1).png

Nerd look primavera 2026

Cortesía

La importancia de las proporciones

Más allá de las piezas individuales, lo que define realmente el nerd look es la relación entre ellas. Las siluetas tienden a mantenerse contenidas: suéteres ligeramente amplios combinados con faldas midi, blazers cortos sobre camisas rectas o prendas de punto que se superponen sin perder claridad visual.
El efecto general transmite una elegancia tranquila, donde la ropa parece formar parte natural del ritmo cotidiano de quien la lleva.

Un cambio en la narrativa del estilo

En un momento donde muchas tendencias apuestan por lo maximalista o lo espectacular, el nerd look introduce una narrativa distinta. La atención se desplaza hacia la inteligencia del conjunto, hacia cómo pequeñas decisiones —un suéter clásico, un par de mocasines, una falda estructurada— pueden construir una imagen coherente.

nerd look2 (1).png

Nerd look primavera 2026

Cortesía

Más que una estética basada en nostalgia, esta tendencia refleja un interés renovado por el vestuario que comunica curiosidad intelectual y seguridad personal. En las calles de París, esa combinación empieza a sentirse sorprendentemente actual.

street style Tendencias 2026 Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
