El pronóstico de Harper’s Bazaar rumbo a los Óscar 2026

A pocos días de la ceremonia de los Óscar 2026, la temporada de premios ya dejó suficientes pistas para anticipar qué nombres llegan con mayor impulso. Aunque la Academia siempre puede sorprender, los resultados de sindicatos y academias internacionales suelen marcar el camino: cuando una película gana en espacios como los BAFTA, los SAG Awards o los Critics Choice, su posición dentro de la carrera se fortalece notablemente.

Este año la conversación gira principalmente alrededor de dos títulos: One Battle After Another de Paul Thomas Anderson y Sinners de Ryan Coogler. La primera ha dominado premios de industria como los BAFTA, mientras que la segunda ha ganado fuerza con el respaldo del sindicato de actores. Ese equilibrio ha convertido la carrera en una de las más abiertas de los últimos años.

A partir de esos resultados, este es el pronóstico más sólido para las principales categorías de los Óscar 2026.

Mejor película

Pronóstico: One Battle After Another

La película ganó Mejor Película en los BAFTA, un indicador importante en la carrera hacia los Óscar.

Mejor dirección

Pronóstico: Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Anderson también ganó Dirección en los BAFTA y en los Critics Choice, lo que suele consolidar la narrativa de autor dentro de la temporada.

Mejor actor

Pronóstico: Michael B. Jordan — Sinners

Su victoria en los SAG Awards, votados por actores, suele anticipar el resultado del Óscar en esta categoría.

Mejor actriz

Pronóstico: Jessie Buckley — Hamnet

Ha acumulado premios clave de la temporada, incluyendo BAFTA y Critics Choice, lo que la posiciona como favorita.

Mejor actor de reparto

Pronóstico: Sean Penn — One Battle After Another

Ganó el BAFTA a actor de reparto, un impulso significativo en la recta final.

Mejor actriz de reparto

Pronóstico: Wunmi Mosaku — Sinners

Su victoria en los BAFTA y la presencia constante en premios de la crítica la colocan al frente de la categoría.

Mejor guion original

Pronóstico: Sinners — Ryan Coogler

La película ha sido reconocida en varios premios de escritura durante la temporada.

Mejor guion adaptado

Pronóstico: One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

El guion también fue reconocido en los BAFTA.

Mejor película internacional

Pronóstico: Sentimental Value (Noruega)

Ganó Película no inglesa en los BAFTA, un indicador frecuente para el Óscar internacional.

Mejor película animada

Pronóstico: Zootopia 2

Ganó Mejor animación en los BAFTA, lo que suele traducirse en ventaja en esta categoría.

Mejor documental

Pronóstico: The Perfect Neighbor

Uno de los títulos con mayor respaldo de la crítica durante la temporada.

Categorías técnicas con mayor probabilidad

Fotografía: One Battle After Another

Diseño de producción: Frankenstein

Vestuario: Frankenstein

Maquillaje y peinado: Frankenstein

Efectos visuales: Avatar: Fire and Ash

Sonido: F1

Aunque la temporada de premios ofrece señales claras, los Óscar siguen siendo una votación amplia donde pueden surgir giros inesperados. Este año la competencia entre One Battle After Another y Sinners mantiene la tensión hasta el último momento, lo que podría convertir a la ceremonia en una de las más comentadas de los últimos años.