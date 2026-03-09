El pronóstico de Harper’s Bazaar rumbo a los Óscar 2026

A pocos días de la ceremonia de los Óscar 2026, la temporada de premios ya dejó suficientes pistas para anticipar qué nombres llegan con mayor impulso. Aunque la Academia siempre puede sorprender, los resultados de sindicatos y academias internacionales suelen marcar el camino: cuando una película gana en espacios como los BAFTA, los SAG Awards o los Critics Choice, su posición dentro de la carrera se fortalece notablemente.
Este año la conversación gira principalmente alrededor de dos títulos: One Battle After Another de Paul Thomas Anderson y Sinners de Ryan Coogler. La primera ha dominado premios de industria como los BAFTA, mientras que la segunda ha ganado fuerza con el respaldo del sindicato de actores. Ese equilibrio ha convertido la carrera en una de las más abiertas de los últimos años.
A partir de esos resultados, este es el pronóstico más sólido para las principales categorías de los Óscar 2026.
Mejor película
Pronóstico: One Battle After Another
La película ganó Mejor Película en los BAFTA, un indicador importante en la carrera hacia los Óscar.
Mejor dirección
Pronóstico: Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Anderson también ganó Dirección en los BAFTA y en los Critics Choice, lo que suele consolidar la narrativa de autor dentro de la temporada.
Mejor actor
Pronóstico: Michael B. Jordan — Sinners
Su victoria en los SAG Awards, votados por actores, suele anticipar el resultado del Óscar en esta categoría.
Mejor actriz
Pronóstico: Jessie Buckley — Hamnet
Ha acumulado premios clave de la temporada, incluyendo BAFTA y Critics Choice, lo que la posiciona como favorita.
Mejor actor de reparto
Pronóstico: Sean Penn — One Battle After Another
Ganó el BAFTA a actor de reparto, un impulso significativo en la recta final.
Mejor actriz de reparto
Pronóstico: Wunmi Mosaku — Sinners
Su victoria en los BAFTA y la presencia constante en premios de la crítica la colocan al frente de la categoría.
Mejor guion original
Pronóstico: Sinners — Ryan Coogler
La película ha sido reconocida en varios premios de escritura durante la temporada.
Mejor guion adaptado
Pronóstico: One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
El guion también fue reconocido en los BAFTA.
Mejor película internacional
Pronóstico: Sentimental Value (Noruega)
Ganó Película no inglesa en los BAFTA, un indicador frecuente para el Óscar internacional.
Mejor película animada
Pronóstico: Zootopia 2
Ganó Mejor animación en los BAFTA, lo que suele traducirse en ventaja en esta categoría.
Mejor documental
Pronóstico: The Perfect Neighbor
Uno de los títulos con mayor respaldo de la crítica durante la temporada.
Categorías técnicas con mayor probabilidad
- Fotografía: One Battle After Another
- Diseño de producción: Frankenstein
- Vestuario: Frankenstein
- Maquillaje y peinado: Frankenstein
- Efectos visuales: Avatar: Fire and Ash
- Sonido: F1
Aunque la temporada de premios ofrece señales claras, los Óscar siguen siendo una votación amplia donde pueden surgir giros inesperados. Este año la competencia entre One Battle After Another y Sinners mantiene la tensión hasta el último momento, lo que podría convertir a la ceremonia en una de las más comentadas de los últimos años.