Esta es la tendencia que quedó fuera de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026

Los Critics Choice Awards 2026 dejó una señal clara y difícil de ignorar, y es que el volumen extremo perdió protagonismo. No fue una ausencia accidental ni una coincidencia estilística. Fue una decisión compartida, repetida y sostenida a lo largo de la alfombra roja. En una temporada históricamente asociada al impacto visual, el exceso de capas, estructuras infladas y siluetas sobredimensionadas simplemente no apareció como lenguaje dominante.

La razón no tiene que ver con austeridad ni con un rechazo a la fantasía. Tiene que ver con cómo se está redefiniendo la formalidad en 2026. El volumen exagerado —faldas arquitectónicas, mangas hipertrofiadas, construcciones rígidas pensadas para impresionar a distancia— pertenece a un momento anterior, cuando la alfombra roja funcionaba como un escenario de demostración. Hoy, el gesto va en otra dirección, la de la proporción controlada.

Lo que se vio en los Critics Choice de este año fue una preferencia casi unánime por siluetas largas, cercanas al cuerpo, con caída natural. No ajustadas de manera literal, pero sí pensadas para acompañar el movimiento. Vestidos que se sostienen por el corte, no por la acumulación de tela. La ausencia de volumen extremo habla de una industria que ya no necesita exagerar la forma para legitimar el lujo.

Las siluetas contenidas permiten presencia, desplazamiento y naturalidad frente a la cámara Getty images

Hay también una lectura práctica. El volumen exige distancia, inmovilidad y escenificación. En cambio, las siluetas contenidas permiten presencia, desplazamiento y naturalidad frente a la cámara. En 2026, la alfombra roja ya no es solo un momento congelado en una fotografía, es video, es circulación constante, es observación prolongada y el exceso de volumen interrumpe esa narrativa.

Otro factor clave es el cambio en la percepción del glam. Durante años, el volumen fue sinónimo de importancia. Hoy, esa equivalencia se rompió. Los Critics Choice Awards 2026 mostró que el estatus ya no se construye desde lo aparatoso, sino desde la precisión. Un vestido sin exceso no se percibe como menos, sino como más consciente. Más decidido. Más seguro.

También hay un desplazamiento claro del protagonismo. En lugar de que la prenda domine al cuerpo, el cuerpo vuelve a ser el centro. El volumen extremo tiende a imponer una forma externa; las siluetas vistas este año permiten que la identidad de quien las lleva permanezca visible. Esa elección no es inocente pues responde a una moda que empieza a privilegiar la individualidad por encima del espectáculo.

Los Critics Choice Awards 2026 mostró que el estatus ya no se construye desde el volumen Getty images

Finalmente, la ausencia de volumen exagerado conecta con una estética que atraviesa no solo la moda, sino la cultura visual contemporánea, entre menos construcción evidente, más fluidez bien pensada. No se trata de minimalismo, sino de edición, —y de saber cuándo parar.

Los Critics Choice Awards 2026 no decretó el fin del volumen, pero sí dejó claro que ya no es el recurso dominante para comunicar elegancia. La alfombra roja eligió otra cosa: cortes precisos, caídas limpias y una noción de glam que no necesita ocupar espacio para hacerse notar. Y ese gesto, más que cualquier exceso, define con claridad el pulso estético del año.