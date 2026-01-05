Suscríbete
Moda

Esta es la tendencia que quedó fuera de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026

La alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 mostró una preferencia clara por siluetas contenidas y caídas precisas, dejando fuera el volumen excesivo para este año

Enero 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ariana Grande.jpeg

Esta es la tendencia que quedó fuera de la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026

Getty images

Los Critics Choice Awards 2026 dejó una señal clara y difícil de ignorar, y es que el volumen extremo perdió protagonismo. No fue una ausencia accidental ni una coincidencia estilística. Fue una decisión compartida, repetida y sostenida a lo largo de la alfombra roja. En una temporada históricamente asociada al impacto visual, el exceso de capas, estructuras infladas y siluetas sobredimensionadas simplemente no apareció como lenguaje dominante.

También te interesa...
Street Style - Munich - November, 2025
Moda
Las chamarras de cuello alto, el must have del invierno 2026
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
DIOR SS26 ADV CAMPAIGN BY DAVID SIMS - 3.jpg
Moda
Ya está aquí la primera campaña de Jonathan Anderson para Dior SS26
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La razón no tiene que ver con austeridad ni con un rechazo a la fantasía. Tiene que ver con cómo se está redefiniendo la formalidad en 2026. El volumen exagerado —faldas arquitectónicas, mangas hipertrofiadas, construcciones rígidas pensadas para impresionar a distancia— pertenece a un momento anterior, cuando la alfombra roja funcionaba como un escenario de demostración. Hoy, el gesto va en otra dirección, la de la proporción controlada.

Lo que se vio en los Critics Choice de este año fue una preferencia casi unánime por siluetas largas, cercanas al cuerpo, con caída natural. No ajustadas de manera literal, pero sí pensadas para acompañar el movimiento. Vestidos que se sostienen por el corte, no por la acumulación de tela. La ausencia de volumen extremo habla de una industria que ya no necesita exagerar la forma para legitimar el lujo.

Mia Got.jpeg

Las siluetas contenidas permiten presencia, desplazamiento y naturalidad frente a la cámara

Getty images

Hay también una lectura práctica. El volumen exige distancia, inmovilidad y escenificación. En cambio, las siluetas contenidas permiten presencia, desplazamiento y naturalidad frente a la cámara. En 2026, la alfombra roja ya no es solo un momento congelado en una fotografía, es video, es circulación constante, es observación prolongada y el exceso de volumen interrumpe esa narrativa.

Otro factor clave es el cambio en la percepción del glam. Durante años, el volumen fue sinónimo de importancia. Hoy, esa equivalencia se rompió. Los Critics Choice Awards 2026 mostró que el estatus ya no se construye desde lo aparatoso, sino desde la precisión. Un vestido sin exceso no se percibe como menos, sino como más consciente. Más decidido. Más seguro.

También hay un desplazamiento claro del protagonismo. En lugar de que la prenda domine al cuerpo, el cuerpo vuelve a ser el centro. El volumen extremo tiende a imponer una forma externa; las siluetas vistas este año permiten que la identidad de quien las lleva permanezca visible. Esa elección no es inocente pues responde a una moda que empieza a privilegiar la individualidad por encima del espectáculo.

Nicole kidman.jpeg

Los Critics Choice Awards 2026 mostró que el estatus ya no se construye desde el volumen

Getty images

Finalmente, la ausencia de volumen exagerado conecta con una estética que atraviesa no solo la moda, sino la cultura visual contemporánea, entre menos construcción evidente, más fluidez bien pensada. No se trata de minimalismo, sino de edición, —y de saber cuándo parar.

Los Critics Choice Awards 2026 no decretó el fin del volumen, pero sí dejó claro que ya no es el recurso dominante para comunicar elegancia. La alfombra roja eligió otra cosa: cortes precisos, caídas limpias y una noción de glam que no necesita ocupar espacio para hacerse notar. Y ese gesto, más que cualquier exceso, define con claridad el pulso estético del año.

critics choice Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Eight
Moda
Botas de nieve que sí funcionan en la ciudad este invierno
Enero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals
Moda
Las mejor vestidas de 2025
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025
Moda
El Monogram de Louis Vuitton cumple 130 años
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Kayaking under the Midnight Sun in Lofoten Islands, Norway
Estilo de vida
Destinos de lujo que debes conocer en 2026
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
*EXCLUSIVE* **FOR ALEX** Kendall Jenner Turns Heads in a Bold Red Dress During Night Out
Moda
Los slingback bicolor de Kendall Jenner que todas queremos para 2026
Kendall Jenner integra los slingback bicolor de Chanel a un look nocturno actual, demostrando cómo este zapato clásico funciona hoy desde el equilibrio y la precisión estética
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2025
Moda
Ni negro ni camel, el abrigo más tendencia de otoño-invierno 2025/2026 es marrón chocolate
El marrón chocolate se consolida como el tono clave de los abrigos en otoño-invierno 2025/2026 por ser elegante, versátil y con una profundidad que redefine los neutros clásicos
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - New York City - July 2024
Moda
Los colores correctos para iniciar el Año Nuevo con intención
Elegir qué color vestir en la cena de Año Nuevo también puede ser un gesto simbólico que te ayudará a iniciar 2026 como tú lo deseas
Diciembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 2 - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2024
Moda
¿Por qué el abrigo de borreguito funciona cada invierno?
Los abrigos de borreguito combinan abrigo real, cortes funcionales y tonos neutros que los hacen una pieza clave del invierno y fáciles de integrar al día a día
Diciembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García