Suscríbete
Moda

Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala

En 2016, Beyoncé deslumbró en la Met Gala con un vestido de látex nude cubierto de perlas. A casi una década de ese momento, regresa el 4 de mayo de 2026 como anfitriona junto a Nicole Kidman y Venus Williams

Febrero 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Outside Arrivals

Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala

James Devaney/GC Images

En la historia reciente de la Met Gala hay momentos que redefinen lo que entendemos por impacto en alfombra roja. Uno de ellos ocurrió en 2016, cuando Beyoncé apareció en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo el código Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Aquella noche no solo interpretó el tema desde la moda; lo convirtió en una declaración visual sobre cuerpo, materialidad y poder escénico.

La cantante eligió un diseño de látex nude con incrustaciones de perlas firmado por Givenchy. La pieza, completamente ceñida al cuerpo, combinaba estructura tecnológica con un trabajo manual minucioso. Las aplicaciones de perlas y cristales recorrían la silueta como si fueran constelaciones sobre una segunda piel translúcida. El resultado era un equilibrio entre precisión y romanticismo en sintonía directa con la temática de ese año.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4746.jpg
Celebridades
Beyoncé causa polémica al vestirse como árbol de Navidad
Enero 11, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4300.jpg
Moda
Beyoncé y su hija se visten igual en París
Diciembre 28, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

El vestido no apelaba al volumen ni al exceso. Su fuerza residía en la tensión entre el material —látex moldeado al cuerpo— y la delicadeza de las incrustaciones. El escote alto, las mangas largas y la silueta sirena reforzaban una imagen de control absoluto. No era fragilidad; era presencia calculada.

En términos de construcción estética, aquel look consolidó una narrativa que Beyoncé ya venía desarrollando en esa etapa de su carrera: la del cuerpo como territorio de expresión artística y afirmación. La elección del tono nude, casi imperceptible desde la distancia, intensificaba el efecto de continuidad entre piel y prenda, mientras que las perlas aportaban dimensión y textura.

Han pasado diez años desde esa aparición, pero el próximo 4 de mayo, Beyoncé regresa a la Met Gala, esta vez como anfitriona junto a Nicole Kidman y Venus Williams. El cambio de rol modifica la expectativa: ya no solo asistirá como invitada de alto impacto, sino como figura central de la noche.
El recuerdo de 2016 funciona como referencia inevitable. Aquella edición dejó claro que su relación con la moda no es circunstancial. Beyoncé entiende la alfombra roja como plataforma conceptual, donde cada elección dialoga con el momento cultural.

"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Arrivals

Así fue la última vez que Beyoncé asistió a la Met Gala

Taylor Hill/FilmMagic

Su regreso plantea una pregunta implícita: ¿volverá a explorar la tensión entre artesanía y tecnología, o marcará un giro radical en su narrativa estética?
Si algo dejó claro aquella noche de Manus x Machina es que Beyoncé no llega a la Met Gala para acompañar el tema. Llega para interpretar.

Beyoncé MET GALA Tendencias 2026 Nicole Kidman
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Christian Dior : Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2017
Moda
Así se viste una mujer que no busca aprobación sin perder estilo
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maria Grazia Chiuri vuelve a FENDI 5 claves que explican su nueva etapa en la maison romana.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri en FENDI: las 5 claves para entender su regreso
Febrero 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Arte, naturaleza y playa la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo (2).jpg
Moda
Arte, naturaleza y playa: la colaboración que transforma el traje de baño en lienzo vivo
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior - Fall 2025 RTW - Runway
Moda
¿Qué esperar del regreso de Maria Grazia Chiuri en su nueva etapa creativa?
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Para mi tipo de cuerpo, lo simple es mejor Monica Bellucci explica por qué no puede vivir sin un vestido negro (1).png
Moda
Monica Bellucci explica por qué no puede vivir sin un vestido negro
El ícono de la pantalla italiana nos habla de su glamour característico y del estilo que realmente admira
Febrero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The MET Gala 2025 - New York
Moda
Fashion is Art: qué significa el código de vestimenta de la MET Gala 2026
La consigna de la MET Gala 2026 propone una lectura estética que va más allá del vestido. Claves para entender cómo la moda dialoga con el arte en la alfombra del Costume Institute
Febrero 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2825_IMAGINE_JR_BULGARI_251209_BVLGARI_DL_JRogac_03_951_4_5_sRGB_F1.jpg
Moda
Dua Lipa es la nueva embajadora global de Bvlgari
La cantante británica fortalece su vínculo con la casa romana y se integra oficialmente a su red internacional de embajadoras en un momento clave para la firma
Febrero 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Veinte años después, la prenda más recordada de Andy Sachs sale a subasta.png
Moda
20 años después, la prenda más recordada de Andy Sachs está en subasta
Una prenda icónica de la película protagonizada por Anne Hathaway forma parte de una subasta en París con más de 300 diseños de Chanel. El lote incluye creaciones de Karl Lagerfeld y Virginie Viard
Febrero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García