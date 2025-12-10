Suscríbete
Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran la próxima gala

La próxima gala estará encabezada por Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, una combinación inédita que redefine el poder femenino en la moda

Diciembre 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"

Getty Images

La Met Gala 2026 llegará con un elenco de anfitrionas que por sí solas podrían sostener una alfombra roja completa. Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las copresidentas de la próxima edición. Es una selección que no solo une tres trayectorias completamente distintas, sino que también marca un mensaje claro: la moda, el arte y la identidad corporal encontrarán este año un punto de encuentro poderoso y multifacético.

Cada una aportará una energía distinta. Beyoncé representa la fuerza cultural contemporánea, es una artista cuya presencia escénica y dominio visual la han convertido en referente de estilo global. Nicole Kidman personifica la sofisticación clásica, un equilibrio entre glam y narrativas cinematográficas que se traducen impecablemente en cualquier alfombra roja y Venus Williams añade un matiz inesperado y necesario: deportista histórica, empresaria y figura influyente que redefine cómo se percibe el cuerpo en movimiento, la disciplina y la elegancia atlética. Juntas, forman un triángulo capaz de elevar el tema de la gala a nuevas dimensiones.

Un tema que entiende la moda como arte para el cuerpo

La edición 2026 girará en torno a una idea que invita a mirar la ropa desde un ángulo más profundo: la moda como arte corporal, como una extensión visual y emocional de quien la lleva. En lugar de centrarse únicamente en piezas espectaculares, la exposición busca destacar el vínculo entre cuerpo, prenda e identidad. La premisa sugiere siluetas que funcionen como esculturas vivas, texturas que parezcan trazos, construcciones que juegan con el espacio alrededor del cuerpo y una lectura más consciente del vestir.

"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala - Outside Arrivals

Beyoncé

James Devaney/GC Images

Este enfoque no solo exige creatividad por parte de diseñadores e invitados; también abre un diálogo más íntimo sobre cómo vestimos para comunicar historia, memoria o deseo. Es un terreno donde las tres anfitrionas brillan: Beyoncé con su inclinación a narrar conceptos completos a través del vestuario; Nicole Kidman con su capacidad para encarnar elegancia con intención y Venus Williams con su acercamiento a la moda desde la potencia física y la presencia escénica.

Lo que esta gala podría significar para la moda

La Met Gala 2026 promete convertirse en una edición donde la estética no será suficiente ya que se espera significado profundo e interpretación. La ropa será una obra en movimiento, una forma de trazar identidad sobre la piel. Con anfitrionas que representan talento, historia y diversidad, el evento se perfila como una celebración de cómo el cuerpo vestido puede interpretarse como arte vivo.

The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals

Nicole Kidman

Getty Images

El resultado final dependerá de cómo los invitados decidan leer el tema; sin embargo, la dirección creativa es clara, esta gala que invita a vestirse con intención, emoción y una conciencia afilada de lo que se comunica al pisar la alfombra roja.

Eurídice Aiymet Garavito García
