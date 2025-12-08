Suscríbete
Moda

5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad

Prendas accesibles con presencia, textura y gesto couture que transforman cualquier look navideño en algo memorable

Diciembre 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Nine

5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad

Getty Images

La estética festiva de este año pide algo más que brillo. Las mujeres que dominan la elegancia contemporánea han vuelto la mirada hacia piezas que evocan el trabajo minucioso del atelier, prendas que hablan a través de la estructura, la caída y la textura. No requieren logos ni excesos; basta con un gesto preciso para que un look navideño adquiera la fuerza y la sofisticación de una pieza couture.

También te interesa...
¿Quién es la nail artist que elabora los diseños de uñas de Cynthia Erivo?.png
Celebridades
¿Quién es la nail artist que elabora los diseños de uñas de Cynthia Erivo?
Mayo 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El antes y después de Cynthia Erivo, así fue la increíble transformación de la protagonista de Wicked.png
Celebridades
El antes y después de Cynthia Erivo, así fue la increíble transformación de la protagonista de Wicked
Febrero 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La primera joya de esta selección es la blusa de organza con arquitectura propia. Mangas que flotan, cuellos que enmarcan, transparencias que insinúan más de lo que revelan, la organza permite trabajar el volumen como si se tratara de escultura ligera. Combinada con pantalones rectos o una falda sobria, crea una silueta impecable que no necesita adornos adicionales.

blusa de organza.jpg

Blusa de organza

Pinterest

Otra pieza que deslumbra sin subrayarse es la falda satinada con efecto líquido. Su movimiento es pura coreografía. Cuando cae con precisión —ni demasiado rígida ni demasiado suave—, aporta un dramatismo envolvente que recuerda los tejidos de las casas de costura. En tonos champaña, verde profundo o negro espejo, se convierte en una base ideal para una cena elegante o una celebración íntima.

Falda satinada.jpg

Falda satinada

Pinterest

En invierno, pocas prendas compiten con el poder transformador de un abrigo de paño con hombros marcados. Sus líneas limpias y el porte elevado convierten cualquier conjunto en un statement silencioso. No importa qué lleves debajo: cuando el abrigo tiene carácter, el look adquiere presencia cinematográfica. Es uno de esos básicos que siempre se siente especial.

abrigo de paño con hombros marcados.jpg

Abrigo de paño con hombros marcados

Pinterest

También destaca el vestido negro minimalista con corte impecable. No es un básico más; es una pieza que exige precisión en cada costura. Escotes geométricos, cortes asimétricos o drapeados sutiles pueden convertirlo en la joya del styling. La magia está en su pureza: un buen vestido negro no compite, domina.

vestido negro minimalista.jpg

Vestido negro minimalista

Pinterest

Finalmente, la prenda que sintetiza el glamour contemporáneo: la blusa metalizada con relieve artístico. Plisados, texturas onduladas, jacquards brillantes o superficies que capturan la luz desde distintos ángulos crean un efecto sofisticado sin caer en el brillo tradicional. Se integra con facilidad a pantalones negros, faldas rectas o incluso denim oscuro, manteniendo un equilibrio perfecto entre modernidad y refinamiento.

Blusa metalizada.jpg

Blusa metalizada

Pinterest

Estas cinco piezas funcionan porque elevan tu imagen sin robar protagonismo. Llevan en su diseño la sensibilidad del trabajo hecho a mano, la atención al detalle y ese toque couture que transforma un outfit navideño en una experiencia estética. La Navidad no necesita exageración; necesita intención, textura y una prenda capaz de cambiarlo todo con solo vestirla.

Haute Couture prendas navidad
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Jacqueline & John F. Kennedy
Moda
El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Lily Collins lleva el vestido perfecto para una cena de noche.jpg
Moda
Lily Collins lleva el vestido perfecto para una cena de noche
Diciembre 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
22nd Marrakech International Film Festival : Day Seven
Moda
Camisa lisa y falda larga: la combinación más favorecedora para un look de fiesta, según las famosas
Diciembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The IMDb Portrait Studio At The 2025 Gotham Awards
Moda
¿Existen diferentes tipos de blanco? Cloud Dancer lo confirma este 2026
Diciembre 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tres creadoras mexicanas que elevan el lujo artesanal a una escena internacional.jpg
Moda
Tres creadoras mexicanas que elevan el lujo artesanal a una escena internacional
Un reconocimiento que enmarca el talento de diseñadoras mexicanas en un espacio donde la artesanía dialoga con una visión global de la moda
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Clooney Foundation For Justice's The Albies - Cocktails
Moda
El adiós inesperado de Dario Vitale y el nuevo vacío creativo en Versace
Un cierre abrupto que deja a Versace sin rumbo claro y a la industria preguntándose qué dirección tomará la casa italiana tras esta salida
Diciembre 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
1200x625.png
Moda
María Bottle ilumina la Navidad con la nueva campaña de Bimba y Lola
Diciembre 02, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Global Premiere Of 20th Century Studios' "Avatar: Fire And Ash"
Moda
Miley Cyrus deslumbra con La Star, el gesto más potente del nuevo Gucci
Un look de la colección La Famiglia tomó protagonismo en la premiere de Avatar: Fire and Ash, marcando un momento elegante para el Gucci actual
Diciembre 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García