La manicura que simboliza cierre, renovación y un guiño a la abundancia para despedir al 2025

Este toque luminoso envuelve las manos en un resplandor sutil y elegnate, pensado para despedir diciembre 2025 con abundancia

Diciembre 04, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
28th Annual Critics Choice Awards - Arrivals

La manicura que simboliza cierre, renovación y un guiño a la abundancia para despedir al 2025

Getty Images

Hay momentos del año en los que la estética adquiere una carga emocional distinta, y diciembre es el más evidente. No es solo el cierre de un ciclo, es un espacio simbólico donde muchas mujeres buscan un detalle que las haga sentir acompañadas mientras cierran proyectos, sueltan lo que ya no suma y se preparan para un nuevo comienzo. El nail art se convierte entonces en un pequeño ritual, casi un amuleto silencioso que viaja con nosotras mientras brindamos, celebramos o simplemente hacemos las paces con lo vivido.

Las llamadas “uñas de la buena suerte” regresan cada fin de año con interpretaciones que van desde lo minimalista hasta lo maximalista, siempre conectadas con la idea de atraer claridad, prosperidad o estabilidad. No se trata de una tendencia pasajera, sino de un gesto estético que ha encontrado su propio lenguaje, uno que mezcla intención, belleza y un brillo discreto que se asoma cada vez que movemos las manos.

La magia está en su versatilidad. Funcionan en uñas cortas o largas, en acabados suaves o teatrales, y pueden convivir con cualquier outfit festivo sin restarle protagonismo. Además, ofrecen algo que pocas tendencias logran, y es la sensación íntima de llevar un símbolo personal en la punta de los dedos, algo que vibra con el momento de cierre anual y que, sin decirlo, proyecta una energía luminosa.

Para muchas mujeres, esta manicura se ha vuelto una forma elegante de marcar el tránsito entre un año y otro, un detalle que habla de autocuidado y de una intención clara de iniciar el 2026 con ligereza y buena fortuna. Y aunque cada diseño tiene un lenguaje propio, todos comparten el mismo punto de partida: la necesidad de despedir el año con un gesto que se sienta poderoso, femenino y profundamente personal.

1

Chispas de oro suave

Base nude lechosa con uñas en forma almendrada y láminas de oro distribuidas de forma irregular, concentradas en las puntas. El efecto es elegante, luminoso y perfecto para un look discreto pero muy lujoso.

Chispas de oro suave.jpg

Chispas de oro suave

Instagram

2

Olas doradas minimal

Combinación de nude y blanco crema con líneas onduladas en glitter dorado y una uña acento totalmente brillante. Es un diseño limpio, moderno, que estiliza los dedos y mantiene el dorado en clave sofisticada.

Olas doradas minimal.jpg

Olas doradas minimal

Instagram

3

French líquido dorado

Uñas nude con detalles en blanco y trazos dorados que serpentean como si fueran un french desestructurado, más una uña completamente recubierta de brillo dorado. Ideal para quien quiere algo festivo, gráfico y muy fotogénico.

French líquido dorado.jpg

French líquido dorado

Instagram

4

Nieve dorada en degradado

Base blanca en punta almendrada con un degradado intenso de glitter dorado desde la cutícula hacia el centro. El resultado recuerda a copos de nieve iluminados, perfecto para fiestas de noche y looks invernales.

Nieve dorada en degradado.jpg

Nieve dorada en degradado

Instagram

5

Constelación de invierno

Nude rosado con destellos dorados, una uña completamente glitter y detalles en blanco de copo de nieve y estrellitas finas. Es un diseño temático de fin de año, muy navideño, que mezcla brillo, símbolos de invierno y un toque de fantasía.

Constelación de invierno.jpg

Constelación de invierno

Instagram

uñas navidad energía nail art
Eurídice Aiymet Garavito García
