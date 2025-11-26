Suscríbete
Beauty Editors Picks 2025: los mejores productos para potenciar tu belleza natural

Noviembre 26, 2025 • 
Harper’s Bazaar
beauty-editors-picks-2025-los-mejores-productos-para-potenciar-tu-belleza-natural.png

Una selección de maravillas que te ayudarán a potenciar tu belleza natural, elaborada por el equipo de belleza de Bazaar. Desde el labial rojo must-have hasta el ritual reparador para tu piel y la fragancia de Guerlain más sensual de la colección Absolus Allegoria.

ROJO ETERNO

Creada en 1954, la barra de labios Rouge G cambió de imagen en 2009 en manos del joyero Lorenz Bäumer, con un estuche joya que lo convierte en un amuleto de belleza gracias a un doble espejo integrado. En 2018, se convirtió en el primer labial infinitamente personalizable, con estuches que cada temporada se reinventan en colecciones de edición limitada.

Rouge-G.png

En 2024, se reinventa la barra en toda una declaración de intenciones con una nueva versión de tratamiento intensivo en 40 tonos de rojo –satinados o mate aterciopelados– para potenciar aún más el poder del tono.

beauty-editors-picks-2025-los-mejores-productos-para-potenciar-tu-belleza-natural.png

Los 9 estuches distintos se dividen en tres familias: los estampados, los atemporales lisos y los de aplicaciones. El peso de este estuche se ha reducido en un 19% y se ha optimizado su proceso de fabricación, permitiendo una reducción del 30% en las emisiones de CO2 respecto a la generación anterior de estuches Rouge G.

NÉCTAR REPARADOR

Más que un sérum, Abeille Royale Youth Watery Oil Serum, de Guerlain, es un ritual sensorial que reúne quince años de investigación en un frasco lleno de microperlas. Su secreto está en las mieles de la abeja negra, una especie tan rara como poderosa, que logran que la textura se deslice con fluidez y llegue hasta lo más profundo de la epidermis.

Abeille-Royale-Youth-Watery-Oil-Serum-Guerlain.png

El resultado es una reparación visible: arrugas que se suavizan, luminosidad que vuelve, volumen que se siente desde el interior. Con una fórmula de 99 % de origen natural, esta nueva generación de sérum encapsula la filosofía de Guerlain: ciencia y naturaleza en equilibrio perfecto. El efecto es universal, ligero y —lo mejor— inmediato. Un lujo desde la primera gota.

los-mejores-productos-para-potenciar-tu-belleza-natural.png

ENCANTO FLORAL

Las flores también saben contar historias y la que cuenta Absolus Allegoria Florabloom—de la colección de fragancias absolutas de Guerlain— invita a un viaje encantador al corazón de la naturaleza cuando cae la noche. En esta edición, la icónica tuberosa se viste de misterio al envolverse en el resplandor de la luna.

El frasco emblemático —fabricado en Francia con un 15 % de vidrio reciclado— refleja esa misma dualidad: belleza y conciencia. Su pulverizador desenroscable y su laca transparente facilitan el reciclaje, mientras su silueta resplandece como siempre. Una actualización radiante para un verdadero icono.

Absolus-Allegoria-Florabloom.jpg
