Suscríbete
Belleza

Zonas del rostro y feng shui facial: el significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje

Cómo interpretar las áreas del rostro desde el feng shui facial y usar el maquillaje para equilibrar energía, intención y expresión personal

Noviembre 22, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zonas del rostro y feng shui facial significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje.png

Fotografía: Ximena Morfín @ximenamorfin

Maquillaje: Ana G. De V. @anagdev

Peinado: Israel Quiroz @israquiroz

Asistentes de fotografía: Raúl Castellanos y Valentina Morfín @this_is_rulo @valentinamorfin

Post Producción y retoque: Color Consulting US @colorconsulting_us

Director de arte BAZAAR: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman

Zonas del rostro y feng shui facial: significado de cada área y cómo armonizarla con maquillaje

El feng shui facial ha ganado terreno en el mundo de la belleza porque propone algo más profundo que una rutina estética, ofrece una forma de interpretar la energía que cada área del rostro proyecta y cómo la armonía visual puede influir en la forma en que nos sentimos y nos mostramos. No se trata de transformar los rasgos, sino de entenderlos desde un mapa energético que permite trabajar con ellos a través del maquillaje, potenciando intención, equilibrio y claridad.

La frente: visión, claridad y propósito

En feng shui facial, la frente representa el pensamiento, la claridad y la dirección interna. Un área despejada y luminosa se asocia a decisiones firmes y a una percepción abierta. Para armonizarla, funcionan muy bien los acabados satinados que aportan luz sin exceso. Un toque de iluminador suave en el centro promueve una sensación de expansión, mientras que evitar capas pesadas ayuda a mantenerla visualmente ligera, como símbolo de mente clara.

También te interesa...
Motivos por los que no debes regalar perfumes, según el Feng Shui.jpg
Perfumes
Motivos por los que no debes regalar perfumes, según el Feng Shui
Noviembre 29, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
No solo es elegancia y sofisticación, este es el especial motivo para regalar un reloj esta temporada.png
Estilo de vida
No solo es elegancia y sofisticación, este es el especial motivo para regalar un reloj esta temporada
Diciembre 20, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Las cejas: estructura interna y límites

Las cejas son consideradas las guardianas del rostro. Su forma refleja límites personales, fuerza interior y capacidad de enfoque. En este mapa energético, cejas definidas, pero no rígidas transmiten equilibrio. Técnicas como el brow lifting visual —peinarlas hacia arriba y fijarlas con gel suave— simbolizan apertura y seguridad. Las líneas demasiado marcadas pueden interpretarse como tensión, por lo que conviene apostar por trazos finos que sigan la dirección natural del vello.

04 (2).png

Feng Shui facial, el mapa para tu nuevo beauty look

Fotografía: Ximena Morfín @ximenamorfin
Maquillaje: Ana G. De V. @anagdev
Peinado: Israel Quiroz @israquiroz
Asistentes de fotografía: Raúl Castellanos y Valentina Morfín @this_is_rulo @valentinamorfin
Post Producción y retoque: Color Consulting US @colorconsulting_us
Director de arte BAZAAR: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Los ojos: intuición y conexión emocional

Los ojos son la zona de mayor impacto emocional. Desde el feng shui facial se les atribuye la capacidad de mostrar la energía interna y la intuición. Una mirada armonizada no busca dramatismo excesivo, sino profundidad. Sombras en tonos tierra, delineados suaves y la iluminación precisa en el lagrimal generan una sensación de honestidad y conexión. A nivel energético, realzar esta zona implica mostrar vulnerabilidad sin perder firmeza.

Las mejillas: vitalidad, expansión y magnetismo personal

Las mejillas representan la fuerza vital. Cuando están equilibradas, proyectan calidez y magnetismo. El blush juega un papel determinante, aplicado en movimientos ascendentes provoca una sensación de crecimiento y expansión. Tonos coral, terracota o rosados ayudan a revitalizar, reforzando simbólicamente la energía circulante en esta zona.

02 (2).png

El feng shui facial demuestra que el maquillaje puede ser más que técnica, puede ser una herramienta para alinear energía, intención y presencia

Fotografía: Ximena Morfín @ximenamorfin

Maquillaje: Ana G. De V. @anagdev

Peinado: Israel Quiroz @israquiroz

Asistentes de fotografía: Raúl Castellanos y Valentina Morfín @this_is_rulo @valentinamorfin

Post Producción y retoque: Color Consulting US @colorconsulting_us

Director de arte BAZAAR: @eloriginaldaro

Editora en jefe: @majoguzman

La boca: expresión, deseo y verdad interna

En feng shui facial, los labios son el canal de la expresión auténtica. Su armonía visual habla de seguridad y deseo consciente. Perfilar suavemente y rellenar con tonos que imitan el color natural de la boca promueve equilibrio. Un brillo sutil representa apertura energética, mientras que los mattes intensos se asocian a determinación.

El mentón: estabilidad y decisiones firmes

El mentón refleja determinación y anclaje. Cuando esta zona se ve equilibrada y cuidada, la energía se percibe estable. Un ligero contorno bien difuminado ayuda a estructurar el área sin endurecerla, aportando sensación de fuerza tranquila.

06 (2).png

Transforma tus rasgos con Feng Shui facial

Fotografía: Ximena Morfín @ximenamorfin
Maquillaje: Ana G. De V. @anagdev
Peinado: Israel Quiroz @israquiroz
Asistentes de fotografía: Raúl Castellanos y Valentina Morfín @this_is_rulo @valentinamorfin
Post Producción y retoque: Color Consulting US @colorconsulting_us
Director de arte BAZAAR: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

El feng shui facial demuestra que el maquillaje puede ser más que técnica, puede ser una herramienta para alinear energía, intención y presencia. No cambia quién eres, pero sí cómo te proyectas desde un espacio de equilibrio interno.

beauty looks Feng Shui belleza makeup
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch (1).jpg
Belleza
Tips para lograr el beauty look perfecto que definió la coronación de Fátima Bosch
Noviembre 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado.jpg
Belleza
Claves para cuidar la piel de tu rostro durante un resfriado
Noviembre 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Le Défilé. Liberté, Egalité, Sororité"You're Worth It" L'Oréal Paris: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear S/ 2026
Belleza
¿Qué debe contener el shampoo ideal? Ingredientes que realmente hacen la diferencia
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación.jpg
Belleza
¿Por qué el cuidado de la piel se volvió la nueva obsesión estética de nuestra generación?
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Duchess Of Cambridge Attends 'Mental Health In Education' Conference
Belleza
Ingredientes que realmente ayudan a rejuvenecer la piel de tus manos
Ciertos activos pueden mejorar la textura, firmeza e hidratación de las manos con resultados visibles y consistentes
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural.jpg
Belleza
Cómo esculpir tus pómulos con técnicas que realzan tu estructura natural
Los pómulos pueden tomar protagonismo con técnicas suaves que afinan, iluminan y elevan la expresión sin alterar tu esencia
Noviembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad.jpg
Belleza
Cómo proteger tu cutis del frío de invierno sin perder luminosidad
El frío puede apagar la piel sin que lo notes; te explicamos como fortalecerla y mantenerla radiante y sana durante la temporada
Noviembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ingredientes para el cuidado de la piel que nunca debes mezclar —y cómo evitar daños irreversibles.jpg
Belleza
Ingredientes para el cuidado de la piel que nunca debes mezclar —y cómo evitar daños irreversibles
Algunos ingredientes cosméticos pierden eficacia o causan irritación al combinarse. Estas son las mezclas que tu piel jamás debería experimentar
Noviembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García