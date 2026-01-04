Suscríbete
Las tendencias de uñas que ya no usaremos en 2026

El cambio de ritmo en la moda también se nota en las manos y estas son las tendencias de uñas que pierden fuerza en 2026

Enero 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
La conversación alrededor de las uñas ha cambiado. Durante años fueron territorio del exceso, del efecto inmediato y del impacto visual pensado para la foto, pero 2026 marca un punto de inflexión claro, ya no se trata de minimalismo forzado ni de volver a lo natural como imposición, sino de una estética más refinada, coherente con la forma en la que hoy entendemos el lujo, el tiempo y el cuerpo.

En ese contexto, algunas tendencias que dominaron salones y redes sociales empiezan a sentirse fuera de lugar. No porque estén mal, sino porque ya no dialogan con el presente.

Las uñas extremadamente largas (y difíciles de llevar)

Las siluetas XXL —stiletto extremo, coffin exagerado, longitudes que condicionan el movimiento— pierden relevancia en 2026. Durante mucho tiempo fueron símbolo de statement y poder visual, pero hoy se perciben menos funcionales y más ligadas a una estética performativa que ya no es prioridad. El nuevo lujo es cómodo, silencioso y compatible con la vida real.

El nail art saturado de elementos

Pedrería excesiva, charms voluminosos, aplicaciones tridimensionales en cada dedo. Este tipo de manicura empieza a verse datada porque responde a una lógica de acumulación que ya no conecta con la moda actual. En 2026, el acento se pone en el detalle bien pensado, no en la suma constante de estímulos.

Los diseños idénticos en todas las uñas

La simetría perfecta y los sets completamente iguales pierden interés. Durante años fueron sinónimo de manicura bien hecha, pero hoy resultan predecibles. El nuevo lenguaje visual apuesta por variaciones sutiles, acentos estratégicos o incluso uñas deliberadamente distintas entre sí, siempre desde la coherencia.

Los colores neón intensos

Los tonos fosforescentes que dominaron veranos pasados empiezan a sentirse demasiado literales. En 2026, la paleta se vuelve más compleja con colores profundos, matices apagados, versiones más sofisticadas de los tonos vibrantes. El impacto sigue ahí, pero es más contenido y elegante.

El efecto todo brillo sin contraste

Glitter en exceso, acabados completamente metálicos o cromados sin respiro visual. Aunque los efectos luminosos no desaparecen, su uso total pierde fuerza. La tendencia se mueve hacia el equilibrio con brillo puntual, texturas combinadas, acabados que juegan con la luz sin saturar.

Las formas demasiado artificiales

Uñas excesivamente gruesas, con estructuras poco orgánicas o curvas forzadas empiezan a verse pesadas. En 2026 se prioriza una construcción más limpia, perfiles finos y formas que acompañen la mano en lugar de imponerse sobre ella.

Hablar de tendencias que ya no usaremos en 2026 no implica reglas rígidas ni prohibiciones. Más bien señala un cambio de sensibilidad. La manicura deja de ser un accesorio estridente y se convierte en una extensión natural del estilo personal.

Eurídice Aiymet Garavito García
