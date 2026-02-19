Suscríbete
El día que Karl Lagerfeld adelgazó 42 kilos para vestir Dior Homme

La transformación física que marcó un antes y un después en la imagen de Karl Lagerfeld y evidenció su obsesión por habitar la moda, no solo dirigirla

Febrero 19, 2026 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Laureus Sports Awards In Monaco City, Monaco On May 24, 2000.

Getty images

En 2001, la silueta masculina cambió radicalmente en las pasarelas. Trajes más estrechos, pantalones afilados, hombros precisos. En el centro de esa transformación estaba Hedi Slimane al frente de Dior Homme. Y, fuera de la pasarela, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX tomó una decisión inesperada: quería llevar esos trajes.

Karl Lagerfeld perdió 42 kilos en aproximadamente 13 meses. No fue un rumor ni una exageración mediática; él mismo lo confirmó en múltiples entrevistas y lo documentó en el libro The Karl Lagerfeld Diet, publicado en 2002 junto al médico francés Jean-Claude Houdret. Su motivación era clara: adaptarse a la nueva silueta ultra slim que definía la moda masculina del momento.

La cifra es contundente. Más de cuarenta kilos en poco más de un año no solo implican disciplina, sino una determinación alineada con su forma de entender la moda. Para Karl Lagerfeld, la estética no era teoría ni discurso intelectual distante; era práctica cotidiana. Si la silueta dominante era delgada y afilada, él quería encarnarla.

El proceso fue supervisado médicamente y se basó en un régimen alimenticio estructurado, alto en proteínas y bajo en calorías, acompañado de cambios en su rutina diaria. Karl Lagerfeld habló abiertamente del método y defendió la disciplina como herramienta creativa. Más allá de la polémica que generó el tema del peso, el episodio dejó claro que su relación con la moda era profundamente performativa.

El día que Karl Lagerfeld adelgazó 42 kilos para vestir Dior Homme.png

El antes y después de Karl Lagerfeld

Getty images

Tras esa transformación, su imagen pública se consolidó de manera definitiva: traje negro entallado, camisas de cuello alto rígido, guantes, coleta blanca y gafas oscuras. Esa figura estilizada que hoy asociamos de inmediato con aquel director creativo de Chanel no fue un accidente visual, sino el resultado de una decisión consciente.

La historia también revela algo más amplio sobre el momento cultural de principios de los 2000. La moda masculina atravesaba una redefinición que priorizaba la delgadez y la precisión en el corte. Al decidir cambiar su cuerpo para usar Dior Homme, Karl Lagerfeld no solo expresó admiración por el trabajo de Slimane; validó públicamente esa nueva estética.

En el aniversario luctuoso de Karl Lagerfeld, esta anécdota funciona como recordatorio de su carácter extremo y su coherencia radical con la imagen. Más que un gesto superficial, fue una declaración sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vivir la moda en primera persona.

Eurídice Aiymet Garavito García
