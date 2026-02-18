Beyoncé apuesta por un bob francés con raíces marcadas

Hay momentos en los que un cambio de cabello funciona como declaración silenciosa. En el caso de Beyoncé, el giro es evidente: adiós a las ondas largas y pulidas en tono rubio uniforme; hola a un bob estructurado, ligeramente curvado hacia dentro y con raíces oscuras visibles que aportan profundidad.

El contraste con su melena anterior —larga, con ondas suaves y un acabado luminoso casi dorado— no podría ser más claro. Si antes la textura fluida y el volumen XL reforzaban una estética glamorosa clásica, ahora la silueta es más precisa. El nuevo corte cae a la altura de la mandíbula, enmarca el rostro y dirige la atención hacia los pómulos y la mirada. Es corto, pero no minimalista; tiene intención.

Este bob, cercano al francés, pero con un acabado más pulido, incorpora un detalle clave: la raíz marcada. Lejos de esconder el crecimiento natural, lo integra como parte del diseño. El resultado es un rubio más dimensional, menos uniforme y con un aire más contemporáneo. Esa transición entre tonos suaviza el impacto del corte y lo hace más llevadero para quienes temen un cambio radical.

El estilismo también acompaña la narrativa. Sentada, con un abrigo de cuero en tonos coñac y detalles en textura contrastante, el cabello corto equilibra la fuerza del look. No compite con él, lo afila. La longitud permite que el cuello y la estructura del abrigo respiren visualmente. Es un diálogo entre moda y belleza.

Más allá de la estética, el movimiento estratégico es claro: los cortes a la mandíbula vuelven a posicionarse como la alternativa sofisticada al largo tradicional. Favorecen porque liberan el contorno del rostro, aportan ligereza y, bien trabajados, requieren menos estilizado que una melena extensa. En el caso de Beyoncé, el acabado ligeramente redondeado evita que el bob se vea rígido; mantiene suavidad sin perder definición.

En términos de tendencia, este tipo de corte conecta con una búsqueda actual de líneas limpias y mantenimiento realista. La raíz visible reduce la presión del retoque constante y el largo facilita el peinado diario. Es práctico, pero no pierde impacto.

El antes y el después no hablan solo de centímetros menos. Hablan de una artista que entiende el poder narrativo del cabello. Cuando Beyoncé cambia, el radar beauty se activa. Y esta vez, la señal apunta a un bob con carácter, proporción precisa y un juego de color que redefine lo que entendemos por rubio de alto perfil.