Nicole Kidman confirma que los sneakers blancos serán el par clave de la primavera

La actriz apareció con un look que redefine cómo llevar tenis blancos con sastrería ligera y tweed, marcando el ritmo de la próxima temporada

Febrero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vogue World: Hollywood 2025 - Runway / Show

Jerritt Clark/Getty Images

Hay algo particularmente revelador cuando una embajadora de casa histórica decide bajar del auto con tenis blancos en lugar de stilettos. Nicole Kidman, embajadora de CHANEL, lo hizo con una naturalidad que convierte el gesto en declaración para la primavera.

La actriz llevaba una chaqueta de tweed azul marino —look 11 de la pre-colección Primavera-Verano 2026 de CHANEL— combinada con pantalón de mezclilla oscura de silueta amplia y vuelta marcada en el dobladillo. El bolso acolchado con cadena metálica mantenía el lenguaje clásico de la maison. Sin embargo, el punto de inflexión estaba en los pies: sneakers blancos de líneas limpias y suela en tono natural, también de CHANEL.

El contraste es preciso. El tweed, tejido insignia de la casa, carga con décadas de historia. Los sneakers blancos, en cambio, pertenecen al territorio cotidiano. Juntos construyen una narrativa contemporánea que no renuncia al legado, pero tampoco se somete a él.

Lo interesante no es que lleve sneakers —eso dejó de ser novedad hace años— sino el tipo de sneakers que eligió. No son voluminosos, no tienen plataforma exagerada ni detalles deportivos evidentes. Son sobrios, casi discretos. Esa moderación es la pista de lo que veremos en primavera: siluetas estilizadas, proporciones controladas y un blanco limpio que ilumina conjuntos oscuros, muy en sintonía con característico el cloud dancer de 2026.

En clave de tendencia, este tipo de calzado responde a un cambio más amplio. Tras temporadas dominadas por tenis robustos y colaboraciones llamativas, el péndulo vuelve hacia la depuración. El minimalismo deportivo se vuelve más refinado y dialoga con prendas tradicionalmente asociadas al armario formal.

Nicole Kidman, cuya relación con CHANEL se ha construido a lo largo de años, entiende esa transición. Al combinar la chaqueta estructurada con denim amplio y sneakers blancos, elimina cualquier rigidez. El look mantiene autoridad sin parecer distante. Y ese equilibrio es precisamente lo que las it-girls buscan al vestir en primavera: ligereza sin perder presencia.

image002.png

Nicole Kidman en Sidney

Cortesía CHANEL

También hay una cuestión práctica que no pasa desapercibida. La agenda pública de una actriz internacional exige movilidad real. Los sneakers blancos estilizados permiten transitar entre compromisos sin sacrificar coherencia estética. Es funcional, pero no utilitario.

En términos cromáticos, el blanco en los pies funciona como punto de luz. Frente al azul profundo del tweed y el negro del bolso, el calzado aporta contraste sutil. No roba protagonismo, pero tampoco se diluye. Esa capacidad de integrarse sin desaparecer explica por qué este modelo tiene potencial de convertirse en uniforme de temporada.

Más que una simple elección cómoda, el gesto sintetiza un momento: el lujo ya no necesita elevarse sobre tacones para afirmarse. A veces, basta con un par de sneakers blancos bien construidos para actualizar toda la conversación.

Eurídice Aiymet Garavito García
