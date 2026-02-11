Suscríbete
Moda

Anne Hathaway anticipa un giro en la esencia de El diablo viste a la moda 2 en NYFW 2026

La actriz asistió al desfile de Ralph Lauren en NYFW 2026 con un vestido de halter alto y espalda descubierta que reafirma esta silueta como clave en la moda de noche actual

Febrero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anne Hathaway anticipa el espíritu de El diablo viste a la moda 2 en Ralph Lauren.jpg

Anne Hathaway anticipa un giro en la esencia de El diablo viste a la moda 2 en NYFW 2026

Getty images

La aparición de Anne Hathaway en el front row del desfile de Ralph Lauren durante New York Fashion Week 2026 dejó una lectura clara: el halter alto con espalda descubierta vuelve a ocupar un lugar central en la conversación de moda. No como referencia nostálgica, sino como recurso estructural que redefine proporciones y dirige la atención hacia hombros y línea posterior.

El vestido negro que eligió la actriz partía de una construcción precisa. El cuello halter alto enmarcaba el rostro y estiliza el torso al eliminar interrupciones visuales en la parte superior del cuerpo. Desde el frente, la silueta se percibe cerrada, casi contenida; desde la espalda, el corte profundo introduce contraste y tensión. Esta dualidad es clave, la cobertura frontal y apertura posterior generan una narrativa visual más interesante que el escote tradicional.

También te interesa...
Anne-Hathaway-su-estilo-antes-y-despues
Celebridades
Anne Hathaway: su estilo antes y después
Noviembre 10, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Celebridades
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Mayo 21, 2024
 · 
Regina Barberena

En términos de tendencia, el halter alto se ha consolidado como alternativa al strapless y al escote pronunciado. Su fuerza radica en cómo desplaza el foco hacia clavículas y hombros, alargando el eje vertical del cuerpo. En el caso de Anne Hathaway en NYFW 2026, esta elección dialoga con una etapa profesional específica: con el próximo estreno de El diablo viste a la moda 2, cada aparición pública se analiza bajo una lupa más exigente. Su look evita referencias directas al pasado y apuesta por una evolución madura.

El tejido del vestido introduce transparencias diagonales trabajadas dentro del patrón, no aplicadas como paneles aislados. Este detalle evita que la prenda se perciba plana. La textura es visible, pero controlada, y la caída en línea columna con ligera extensión posterior prolonga la figura sin añadir volumen innecesario.
La estola de plumas café suma un elemento móvil que modifica el gesto del look según cómo se porte. No compite con el vestido, pero lo acompaña. El contraste entre superficie lisa y textura aérea genera profundidad visual sin alterar la estructura principal.

En cuanto al beauty look de Anne Hathaway, la dirección fue coherente con la arquitectura del vestido. La piel se presentó luminosa, pero sin efecto húmedo excesivo. La mirada, definida con delineado suave y máscara precisa y los labios en tono natural mantuvieron equilibrio. Nada compitió con el cuello halter.
El cabello suelto, con ondas amplias y raya lateral ligeramente desplazada, introdujo fluidez frente a la verticalidad del vestido. Esta decisión suaviza el conjunto y evita que el halter se perciba rígido. La longitud y el acabado pulido aportan continuidad a la silueta.

La presencia de Anne Hathaway en el desfile de Ralph Lauren no fue simplemente una asistencia estratégica. Fue una confirmación de que el halter alto con espalda descubierta tiene la capacidad de redefinir un look de noche sin recurrir a los excesos. En el contexto de NYFW 2026, su elección se siente alineada con una moda que prioriza construcción, proporción y precisión.

Anne Hathaway NYFW Ralph Lauren
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Figure Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 4
Moda
El significado del traje de Donovan Carrillo en su debut en Milán Cortina 2026
Febrero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda.jpg
Moda
Las botas por encima de los pantalones vuelven a estar de moda
Febrero 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026.jpg
Moda
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Wuthering Heights" UK Premiere - Arrivals
Moda
De fenómeno pop a relato oscuro, el nuevo lenguaje visual de Margot Robbie y Andrew Mukamal
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 1 - Copenhagen Fashion Week AW26
Moda
Hebillas grandes, el básico más divertido y elegante de esta temporada
Protagonistas y estructurales, las hebillas grandes redefinen el papel del cinturón como elemento clave para dar forma, contraste e intención al look
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa.jpg
Moda
Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace
Versace anuncia a Pieter Mulier como su nuevo director creativo, abriendo una etapa que apuesta por una lectura más refinada de su legado y una visión estratégica del lujo actual
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story.jpg
Moda
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story
Con una presencia medida y un vestuario que dialoga con la historia, Naomi Watts presenta a Jackie Kennedy en la nueva serie de Ryan Murphy, una de las producciones más esperadas del año
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elle Fanning prueba que un total look en Cloud Dancer puede ser todo menos predecible.jpg
Moda
Elle Fanning prueba que un total look en Cloud Dancer puede ser todo menos predecible
En un evento clave de la industria, Elle Fanning apostó por un total look claro y demostró que la sutileza cromática también puede ser una declaración de estilo
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García