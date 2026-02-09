Dolce&Gabbana: una visión de lujo en Miami

La moda encuentra en el museo un territorio natural cuando deja de pensarse como tendencia y se afirma como lenguaje cultural. Ese es el punto de partida de Dolce&Gabbana en Miami, donde la exposición From the Heart to the Hands se presenta por primera vez en Estados Unidos dentro del Institute of Contemporary Art, Miami, marcando un nuevo capítulo en la lectura museística del lujo contemporáneo.

Tras su paso por Milán, París y Roma, la muestra aterriza en Florida adaptada específicamente a la arquitectura y vocación del ICA Miami, un espacio que ha consolidado su papel como plataforma para la cultura visual actual. Más que una retrospectiva tradicional, la exposición propone un recorrido sensorial que explora el proceso creativo de la casa italiana desde la intuición inicial hasta la ejecución manual, entendiendo la moda como un acto profundamente emocional y técnico al mismo tiempo.

Curada por Florence Müller, con diseño expositivo de Agence Galuchat y producción de MARI, la exhibición reúne más de 300 piezas entre creaciones de archivo y diseños recientes. El recorrido se despliega en una serie de salas inmersivas que revelan las múltiples capas del universo creativo de Domenico Dolce y Stefano Gabbana: una visión donde la sensualidad convive con el humor, la teatralidad y una profunda devoción por la cultura italiana.

Italia aparece aquí no como un concepto abstracto, sino como una suma de referencias vivas. Arquitectura, folclore regional, ópera, ballet y el imaginario persistente de la dolce vita se traducen en bordados minuciosos, drapeados escultóricos y superficies ricamente trabajadas. Cada prenda funciona como un objeto narrativo que conecta pasado y presente sin nostalgia, reinterpretando el patrimonio desde una sensibilidad contemporánea.

La edición de Miami introduce, además, nuevas salas inspiradas en Roma que no se habían presentado anteriormente. Estas se nutren de las colecciones de Alta Moda y Alta Sartoria mostradas en 2025 en escenarios históricos como el Foro Romano y Castel Sant’Angelo. En estas galerías, la moda dialoga con el simbolismo eclesiástico, la iconografía imperial y una visión cinematográfica de la ciudad eterna, todo reinterpretado mediante técnicas artesanales que elevan el gesto manual a una forma de arquitectura textil.

El recorrido se expande hacia el terreno digital con obras de artistas contemporáneos que trabajan con video inmersivo, arte generativo y entornos virtuales. Estas piezas no buscan contrastar con la artesanía, sino prolongarla hacia otros lenguajes, explorando la relación entre memoria, transformación y tecnología. La mano humana sigue siendo el eje, incluso cuando el proceso se desplaza al ámbito digital.

Situada en Miami, ciudad que opera como cruce global entre arte, diseño y cultura visual, la exposición adquiere una resonancia particular. From the Heart to the Hands establece un diálogo directo entre la herencia italiana de la casa y el pulso contemporáneo de una ciudad que entiende el lujo como experiencia cultural. Más que una muestra de moda, se trata de una reflexión sobre el valor del tiempo, del oficio y de la emoción como fuerzas creativas y estará disponible del 6 de febrero al 14 de junio de 2026.