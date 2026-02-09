Suscríbete
Moda

Dolce&Gabbana: una visión de lujo en Miami

La exposición From the Heart to the Hands llega al ICA Miami con más de 300 piezas que exploran la visión creativa de Dolce&Gabbana desde la artesanía, el arte y la cultura contemporánea

Febrero 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dolce&Gabbana una visión de lujo en Miami.jpg

Dolce&Gabbana: una visión de lujo en Miami

Cortesía

La moda encuentra en el museo un territorio natural cuando deja de pensarse como tendencia y se afirma como lenguaje cultural. Ese es el punto de partida de Dolce&Gabbana en Miami, donde la exposición From the Heart to the Hands se presenta por primera vez en Estados Unidos dentro del Institute of Contemporary Art, Miami, marcando un nuevo capítulo en la lectura museística del lujo contemporáneo.

Tras su paso por Milán, París y Roma, la muestra aterriza en Florida adaptada específicamente a la arquitectura y vocación del ICA Miami, un espacio que ha consolidado su papel como plataforma para la cultura visual actual. Más que una retrospectiva tradicional, la exposición propone un recorrido sensorial que explora el proceso creativo de la casa italiana desde la intuición inicial hasta la ejecución manual, entendiendo la moda como un acto profundamente emocional y técnico al mismo tiempo.

También te interesa...
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026.jpg
Moda
Vittoria Ceretti rinde homenaje a Giorgio Armani e Italia en la apertura de Milán Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Figure Skating - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 0
Belleza
Kaori Sakamoto y el maquillaje japonés que marcó tendencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Curada por Florence Müller, con diseño expositivo de Agence Galuchat y producción de MARI, la exhibición reúne más de 300 piezas entre creaciones de archivo y diseños recientes. El recorrido se despliega en una serie de salas inmersivas que revelan las múltiples capas del universo creativo de Domenico Dolce y Stefano Gabbana: una visión donde la sensualidad convive con el humor, la teatralidad y una profunda devoción por la cultura italiana.

Italia aparece aquí no como un concepto abstracto, sino como una suma de referencias vivas. Arquitectura, folclore regional, ópera, ballet y el imaginario persistente de la dolce vita se traducen en bordados minuciosos, drapeados escultóricos y superficies ricamente trabajadas. Cada prenda funciona como un objeto narrativo que conecta pasado y presente sin nostalgia, reinterpretando el patrimonio desde una sensibilidad contemporánea.

La edición de Miami introduce, además, nuevas salas inspiradas en Roma que no se habían presentado anteriormente. Estas se nutren de las colecciones de Alta Moda y Alta Sartoria mostradas en 2025 en escenarios históricos como el Foro Romano y Castel Sant’Angelo. En estas galerías, la moda dialoga con el simbolismo eclesiástico, la iconografía imperial y una visión cinematográfica de la ciudad eterna, todo reinterpretado mediante técnicas artesanales que elevan el gesto manual a una forma de arquitectura textil.

El recorrido se expande hacia el terreno digital con obras de artistas contemporáneos que trabajan con video inmersivo, arte generativo y entornos virtuales. Estas piezas no buscan contrastar con la artesanía, sino prolongarla hacia otros lenguajes, explorando la relación entre memoria, transformación y tecnología. La mano humana sigue siendo el eje, incluso cuando el proceso se desplaza al ámbito digital.

Situada en Miami, ciudad que opera como cruce global entre arte, diseño y cultura visual, la exposición adquiere una resonancia particular. From the Heart to the Hands establece un diálogo directo entre la herencia italiana de la casa y el pulso contemporáneo de una ciudad que entiende el lujo como experiencia cultural. Más que una muestra de moda, se trata de una reflexión sobre el valor del tiempo, del oficio y de la emoción como fuerzas creativas y estará disponible del 6 de febrero al 14 de junio de 2026.

dolce and gabbana Miami Museo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Apple Music Super Bowl LX Halftime Show
Moda
Luar: la firma dominicana que vistió a Lady Gaga en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Wuthering Heights" UK Premiere - Arrivals
Moda
De fenómeno pop a relato oscuro, el nuevo lenguaje visual de Margot Robbie y Andrew Mukamal
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 1 - Copenhagen Fashion Week AW26
Moda
Hebillas grandes, el básico más divertido y elegante de esta temporada
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pieter Mulier deja la dirección creativa de Alaïa.jpg
Moda
Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story.jpg
Moda
Naomi Watts da vida a Jackie Kennedy en American Love Story
Con una presencia medida y un vestuario que dialoga con la historia, Naomi Watts presenta a Jackie Kennedy en la nueva serie de Ryan Murphy, una de las producciones más esperadas del año
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Elle Fanning prueba que un total look en Cloud Dancer puede ser todo menos predecible.jpg
Moda
Elle Fanning prueba que un total look en Cloud Dancer puede ser todo menos predecible
En un evento clave de la industria, Elle Fanning apostó por un total look claro y demostró que la sutileza cromática también puede ser una declaración de estilo
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Charlotte Hornets v New York Knicks
Moda
Chloë Grace Moretz dominó la final del Australian Open 2026
Un look pulido, beauty contenido y una lectura moderna del lujo marcaron la presencia de Chloë Grace Moretz en uno de los eventos deportivos más exclusivos del año
Febrero 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano.jpg
Moda
En 2026, el denim y los sneakers redefinen el estilo urbano
Denim, deporte y cultura urbana se cruzan en una colaboración que redefine cómo se construye la grandeza desde la calle y la herencia compartida
Febrero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García