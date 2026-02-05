Suscríbete
Belleza

Usar toallitas desmaquillantes a diario puede afectar la firmeza de la piel

La fricción diaria y algunos ingredientes presentes en las toallitas desmaquillantes pueden comprometer la calidad de la piel y su capacidad de mantenerse firme con el tiempo

Febrero 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 4

Usar toallitas desmaquillantes a diario puede afectar la firmeza de la piel

Edward Berthelot/Getty Images

Al final del día, desmaquillarse con una toallita húmeda parece una solución práctica: rápida, accesible y sin complicaciones, sin embargo, convertir este gesto en un hábito constante puede tener consecuencias visibles en la piel a mediano y largo plazo. No se trata de demonizar un producto, sino de entender qué ocurre cuando se usa de forma repetida y prolongada.

Fricción, el factor que casi nadie considera

La piel del rostro —especialmente en zonas como ojos, labios y cuello— es más delgada y vulnerable de lo que solemos asumir. Al usar toallitas desmaquillantes, el gesto rara vez es delicado. Se arrastra el algodón una y otra vez para retirar base, máscara o labial, generando fricción constante.
Ese movimiento repetido afecta la estructura de soporte de la piel. Con el tiempo, el colágeno y la elastina pueden verse comprometidos, lo que se traduce en pérdida de firmeza, flacidez temprana y líneas más marcadas. No ocurre de un día para otro, pero sí se acumula.

También te interesa...
Errores que debes evitar al desmaquillarte
Belleza
Errores que debes evitar al desmaquillarte
Noviembre 17, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Qué pasa si no te desmaquillas antes de dormir?
Belleza
¿Qué pasa si no te desmaquillas antes de dormir?
Julio 02, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

Ingredientes que no siempre juegan a favor

Muchas toallitas contienen alcoholes, fragancias y conservadores diseñados para prolongar su vida útil. En pieles sensibles o expuestas de forma diaria, estos componentes pueden alterar la barrera cutánea, deshidratar y provocar microinflamación.
Cuando la barrera de la piel se debilita, esta pierde su capacidad natural de defenderse y regenerarse. El resultado no siempre es inmediato, a veces aparece como opacidad, textura irregular o una sensación persistente de tirantez que, con el tiempo, acelera los signos de envejecimiento.

El error de no enjuagar

Otro punto crítico es que las toallitas no limpian, sino que desplazan el maquillaje y la suciedad, pero dejan residuos sobre la piel. Al no enjuagar después, estos restos permanecen en la superficie, interfiriendo con la oxigenación nocturna y la eficacia de los tratamientos posteriores.
Dormir con residuos de maquillaje y detergentes cosméticos no solo afecta la textura, también puede provocar sensibilidad crónica y envejecimiento prematuro.

Motivos por los que no debes desmaquillarte con toallitas húmedas todos los días.jpg

Motivos por los que no debes desmaquillarte con toallitas húmedas todos los días

Pexels

¿Significa que nunca deben usarse?

No necesariamente. Las toallitas húmedas pueden ser útiles en situaciones puntuales como viajes, emergencias o momentos en los que no hay acceso a agua. El problema aparece cuando sustituyen de forma permanente a una limpieza adecuada.
La piel responde mejor a métodos que minimizan la fricción y respetan su equilibrio natural como limpiadores en aceite, bálsamos o fórmulas suaves que se retiran con agua, sin arrastrar ni forzar.

Cuidar hoy para ver resultados mañana

El envejecimiento cutáneo no depende solo de cremas o tratamientos avanzados. También se construye —o se acelera— a partir de hábitos cotidianos aparentemente pequeños. Desmaquillarse con toallitas húmedas todos los días puede parecer práctico, pero a largo plazo cobra factura.

desmaquillante Piel hidratada
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrity Sightings In New York City - October 24, 2025
Belleza
Copper blonde, el tono cálido que marca tendencia después de los 50
Febrero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
68th GRAMMY Awards - Red Carpet
Belleza
Los Grammys 2026 lo confirman: las ondas sirena están de regreso
Febrero 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado.jpg
Belleza
Margot Robbie anuncia el regreso del cabello ondulado
Enero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Fashion Awards 2025 Presented By Pandora - Arrivals
Belleza
Piensa dos veces antes de hacerte alguna de estas cirugías faciales
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bob medio, el largo exacto en 2026.jpg
Belleza
Bob medio, el largo exacto en 2026
Ni corto ni largo, el bob medio se consolida como el corte más versátil del momento: favorece y se adapta a distintos estilos
Enero 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble.jpg
Belleza
Mucho mejor, Millie Bobby Brown vuelve al castaño y lo luce increíble
El regreso a un tono más oscuro confirma una lectura más consciente del estilo, donde el color del cabello acompaña la madurez estética y el momento creativo de la actriz
Enero 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo.jpg
Belleza
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo
El frío, el viento y la calefacción cambian la forma en que tu pelo se comporta. Estos cuidados clave ayudan a conservar la hidratación, la textura y el movimiento durante toda la temporada
Enero 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas (1).png
Belleza
A Kaia Gerber le encantan las cejas finas
Harper’s Bazaar charla con la modelo y nueva cara de Nars Cosmetics
Enero 16, 2026
 · 
Harper’s Bazaar