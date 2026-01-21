Suscríbete
Belleza

Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo

El frío, el viento y la calefacción cambian la forma en que tu pelo se comporta. Estos cuidados clave ayudan a conservar la hidratación, la textura y el movimiento durante toda la temporada

Enero 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para cuidar tu pelo en invierno para mantenerlo hidratado y con brillo

El invierno no solo se siente en la piel. El pelo también resiente el descenso de temperatura, la falta de humedad ambiental y los cambios bruscos entre el exterior frío y los interiores con calefacción. El resultado suele ser el mismo: puntas secas, frizz persistente, pérdida de brillo y una sensación áspera al tacto. Mantener el pelo hidratado en esta época no depende de un solo producto, sino de una suma de gestos inteligentes que respetan su estructura natural.

Uno de los primeros ajustes tiene que ver con la limpieza. Durante el invierno, el cuero cabelludo produce menos sebo, por lo que lavar el cabello con demasiada frecuencia puede eliminar la poca grasa protectora que aún conserva. Optar por shampoos suaves, sin sulfatos agresivos, y espaciar los lavados ayuda a mantener la hidratación natural. Ingredientes como ácido hialurónico, glicerina vegetal o aloe vera funcionan como imanes de humedad y evitan la sensación de tirantez desde la raíz.

Después del lavado, el acondicionador deja de ser opcional. En climas fríos conviene elegir fórmulas más nutritivas, con manteca de karité, aceite de coco o aceite de babasú, capaces de sellar la cutícula sin apelmazar. Aplicarlo de medios a puntas, dejarlo actuar unos minutos extra y desenredar con suavidad marca una diferencia visible en la textura del cabello.

Los aceites capilares se convierten en aliados clave durante el invierno, pero la clave está en saber usarlos. Unas gotas de aceite de argán, jojoba o camelia sobre el cabello húmedo ayudan a retener la hidratación y a protegerlo del aire frío. En cabello seco, funcionan mejor como toque final, aplicados solo en las puntas para devolver brillo y controlar el frizz sin efecto graso.

El frío no es el único enemigo del pelo en invierno

Las mascarillas también merecen un lugar fijo en la rutina invernal. Usarlas una o dos veces por semana permite reponer lípidos y agua perdidos. Busca fórmulas con ceramidas, proteínas de seda o pantenol, que refuerzan la fibra capilar y mejoran su elasticidad. Un truco simple es envolver el cabello con una toalla tibia mientras actúa la mascarilla: el calor suave favorece la absorción de los activos.

El frío no es el único enemigo. El uso constante de secadoras, planchas y tenazas intensifica la deshidratación. Reducir su frecuencia y aplicar siempre un protector térmico con ingredientes humectantes —como niacinamida o aceites ligeros— protege la cutícula y previene la rotura. Cuando sea posible, dejar secar el cabello al aire en interiores templados resulta más amable con su estructura.

Cuidar el pelo en invierno no significa sobrecargarlo de productos

Finalmente, no hay que olvidar la hidratación desde dentro. Beber suficiente agua y mantener una alimentación rica en ácidos grasos, vitaminas del grupo B y antioxidantes se refleja directamente en un cabello más flexible y luminoso, incluso en los días más fríos.

Cuidar el pelo en invierno no significa sobrecargarlo, sino entender qué necesita cuando el entorno cambia. Con fórmulas bien elegidas y hábitos conscientes, el cabello puede atravesar la temporada fría con la misma vitalidad que en verano.

Eurídice Aiymet Garavito García
