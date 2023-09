¿El verano dejó estragos en tu cabello y lo notas triste, sin vida y lleno de frizz? Probablemente necesitas un cambio de imagen iniciando por tu corte de cabello, y quizá, también es una oportunidad para dejarlo descansar de la plancha, la secadora y los tintes.

Si has decidido darle el sí a un cambio de look, pero aún no sabes cuál es el ideal para ti queremos mostrarte los cortes de cabello corto para mujer que se usarán en otoño 2023

Estos son los cortes de cabello corto para mujer que se usarán en otoño 2023

Antes de elegir alguno de los cortes que te vamos a sugerir, asegúrate de detectar los pros y los contras de tu cabello, recuerda que en esta temporada los peinados sin movimiento, de texturas aprisionadoras y sin libertad de ser ya no se recomiendan, por eso es importante que detectes cuáles son las características de tu cabello y que tu rutina diaria no se vuelva un tormento porque el peinado no te quedó como tú lo había visualizado.

Pixie

Lo mejor del estilo pixie es que tiene infinidad de posibilidades según las necesidades de tu melena, Anne Hathaway lució durante mucho tiempo un pixie asimétrico con raya lateral que le favoreció increíblemente por la iluminación de su rostro.

Una de las grandes ventajas de llevar el cabello corto es precisamente que te hará lucir más fresca y rejuvenecida.

Anne Hathaway Getty images

Si tu cabello es ondulado, también te puedes subir a la tendencia pixie como lo hizo Joey King, que le dio mayor protagonismo a los rizos del flequillo lo cual le dio un toque de coquetería y sensualidad.

Joey King Getty images

Si prefieres llevarlo aún más corto y olvidarte un poco de los asimétricos, un pixie como el de Charlize Theron te vendría bien, aunque es un look muy cortito ella juega con las texturas y le da a su peinado todo el movimiento que le es posible. Sin duda es de las elecciones más sofisticadas y elegantes de este top.

Charlize Theron Getty images

Un contraste totalmente opuesto del pixie corto es justamente el pixie rockero que lució hace algún tiempo Scarlett Johansson. Es un corte arriesgado, pero efectivo para equilibrar la forma de la cara. Los rapados laterales le dan protagonismo al largo desenfadado tipo tupé.

Scarlett Johansson Getty images

Si aún no te decides por dar ese gran paso al corte pixie, haz lo que Jennfier Lawrence y anímate a llevar un corte medio que le dé volumen a tu cabello y te permita jugar con tu peinado y es que este corte puedes llevarlo incluso sin peinar y siempre será garantía para verse bien.

Jennifer Lawrence Getty images

Olvídate de los flecos lacios y sin movimiento, durante esta temporada los mandaremos a descansar un tiempo pues el otoño-invierno 2023 representa movimiento y es precisamente lo que tu cabello necesita, los largos y estáticos volverán después, por ahora súbete a la tendencia de los pixies libres y rebeldes.