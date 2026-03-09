Suscríbete
Moda

El regreso del pantalón campana extremo marca la nueva silueta del street style en Paris Fashion Week 2026

El pantalón campana vuelve con proporciones más dramáticas: tiro alto, caída larga y una apertura amplia que redefine el equilibrio del look

Marzo 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 8

El regreso del pantalón campana extremo marca la nueva silueta del street style en Paris Fashion Week 2026

Claudio Lavenia/Getty Images

En las calles cercanas a los desfiles de moda más recientes durante Paris Fashion week 2026, una silueta empezó a repetirse con insistencia: pantalones que se ajustan en la cadera y el muslo para abrirse de forma pronunciada hacia el suelo. La forma no es nueva, pero su escala sí. El pantalón campana reaparece con proporciones más amplias, largos más dramáticos y una presencia que transforma por completo la forma en que se construye un look.

El street style muestran una versión contemporánea de una prenda que tiene raíces claras en los años setenta. En aquel momento, la campana simbolizaba una estética relajada y contracultural. Hoy vuelve reinterpretada dentro de un contexto mucho más pulido: cinturillas altas, costuras definidas y telas que mantienen la estructura de la silueta.

También te interesa...
Boston Herald Archive
Moda
Londres subasta el armario de Carolyn Bessette-Kennedy
Febrero 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La exposición de Cartier que reúne sus mejores joyas y relojes —incluidos los de Jackie Kennedy—.png
Moda
La exposición de Cartier que reúne sus mejores joyas y relojes —incluidos los de Jackie Kennedy—
Abril 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Uno de los rasgos más visibles de esta tendencia es el inicio temprano de la apertura. A diferencia del bootcut clásico, que apenas se ensancha en la parte inferior, estos pantalones comienzan a expandirse desde la rodilla o incluso un poco antes. El resultado es una línea continua que crea un efecto visual de alargamiento en las piernas.

El largo también juega un papel importante. Muchos de estos pantalones están diseñados para caer casi hasta el suelo, lo que genera un movimiento fluido al caminar. Esa caída prolongada funciona especialmente bien con plataformas, sandalias altas o botas de tacón, un detalle que se ha vuelto constante en las combinaciones que se ven fuera de los desfiles.

El denim es uno de los materiales donde esta silueta aparece con mayor frecuencia. Los jeans campana de mezclilla oscura con costuras visibles evocan directamente la estética setentera, pero también aportan una sensación de estructura que equilibra el volumen inferior. En paralelo, las versiones en telas de sastrería muestran cómo esta forma puede trasladarse fácilmente a un contexto más formal.

Otra clave del regreso del pantalón campana está en la proporción con la parte superior del cuerpo. Las blusas románticas, las camisas amplias o las chaquetas cortas crean un contraste interesante con el volumen de la parte inferior. Este juego de proporciones permite que la silueta se sienta equilibrada incluso cuando el pantalón tiene una apertura muy marcada.

La popularidad de esta forma también responde a un cambio más amplio dentro de la moda reciente. Durante varios años, el pantalón recto y el wide leg dominaron la conversación. Con esas siluetas ya establecidas, el pantalón campana extremo aparece como una evolución natural que introduce un gesto más teatral sin perder elegancia.

Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 8

El pantalón campana actual se presenta como una reinterpretación contemporánea de una silueta histórica

Claudio Lavenia/Getty Images

Lo que hace que esta tendencia resulte particularmente atractiva es su capacidad para transformar un look completo. Un par de pantalones con esta apertura redefine la postura, modifica la manera en que se percibe el movimiento y convierte una prenda cotidiana en el punto focal del conjunto.

Por eso, más que un simple revival de los años setenta, el pantalón campana actual se presenta como una reinterpretación contemporánea de una silueta histórica. Con proporciones ampliadas y una construcción más precisa, esta forma vuelve a ocupar un lugar central en el vestuario de quienes buscan una manera distinta de estructurar su estilo.

Tendencias 2026 jeans street style Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Chanel - Paris Fashion Week Fall 2026 - Front Row
Moda
Teyana Taylor en el desfile de Chanel: las claves de su look en Paris Fashion Week 2026
Marzo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Krizia Retrospective at The Grey Art Gallery Party
Moda
Los sneakers clásicos que Carolyn Bessette convirtió en un símbolo silencioso de estilo en los años noventa
Marzo 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
coco chanel perfume diseñadora
Moda
Las diseñadoras que cambiaron la manera en que se visten las mujeres
Marzo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global.jpg
Moda
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Tom Ford - Outside Arrivals - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
El escote invertido que Paris Jackson llevó al desfile de Tom Ford en París
Paris Jackson asistió al desfile de Tom Ford otoño-invierno 2026-2027 con un traje que reinterpretó la camisa clásica mediante un escote central estructural
Marzo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uma Wang - Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Moda
Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas
Las aulas de moda están llenas de estudiantes mujeres, pero los cargos creativos más influyentes siguen concentrados en manos masculinas. ¿Qué explica esta brecha dentro de la industria?
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París.jpg
Moda
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París
Un dúo canadiense impulsa una estética poshumana que desafía los códigos tradicionales de la moda y gana visibilidad en la pasarela parisina
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026.jpg
Moda
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026
Loreto Peralta aparece con un jean amplio de tiro bajo que sintetiza el rumbo del denim para primavera 2026: siluetas relajadas, proporciones largas y una estética minimalista que redefine el street style
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García