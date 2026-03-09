El regreso del pantalón campana extremo marca la nueva silueta del street style en Paris Fashion Week 2026

En las calles cercanas a los desfiles de moda más recientes durante Paris Fashion week 2026, una silueta empezó a repetirse con insistencia: pantalones que se ajustan en la cadera y el muslo para abrirse de forma pronunciada hacia el suelo. La forma no es nueva, pero su escala sí. El pantalón campana reaparece con proporciones más amplias, largos más dramáticos y una presencia que transforma por completo la forma en que se construye un look.

El street style muestran una versión contemporánea de una prenda que tiene raíces claras en los años setenta. En aquel momento, la campana simbolizaba una estética relajada y contracultural. Hoy vuelve reinterpretada dentro de un contexto mucho más pulido: cinturillas altas, costuras definidas y telas que mantienen la estructura de la silueta.

Uno de los rasgos más visibles de esta tendencia es el inicio temprano de la apertura. A diferencia del bootcut clásico, que apenas se ensancha en la parte inferior, estos pantalones comienzan a expandirse desde la rodilla o incluso un poco antes. El resultado es una línea continua que crea un efecto visual de alargamiento en las piernas.

El largo también juega un papel importante. Muchos de estos pantalones están diseñados para caer casi hasta el suelo, lo que genera un movimiento fluido al caminar. Esa caída prolongada funciona especialmente bien con plataformas, sandalias altas o botas de tacón, un detalle que se ha vuelto constante en las combinaciones que se ven fuera de los desfiles.

El denim es uno de los materiales donde esta silueta aparece con mayor frecuencia. Los jeans campana de mezclilla oscura con costuras visibles evocan directamente la estética setentera, pero también aportan una sensación de estructura que equilibra el volumen inferior. En paralelo, las versiones en telas de sastrería muestran cómo esta forma puede trasladarse fácilmente a un contexto más formal.

Otra clave del regreso del pantalón campana está en la proporción con la parte superior del cuerpo. Las blusas románticas, las camisas amplias o las chaquetas cortas crean un contraste interesante con el volumen de la parte inferior. Este juego de proporciones permite que la silueta se sienta equilibrada incluso cuando el pantalón tiene una apertura muy marcada.

La popularidad de esta forma también responde a un cambio más amplio dentro de la moda reciente. Durante varios años, el pantalón recto y el wide leg dominaron la conversación. Con esas siluetas ya establecidas, el pantalón campana extremo aparece como una evolución natural que introduce un gesto más teatral sin perder elegancia.

El pantalón campana actual se presenta como una reinterpretación contemporánea de una silueta histórica Claudio Lavenia/Getty Images

Lo que hace que esta tendencia resulte particularmente atractiva es su capacidad para transformar un look completo. Un par de pantalones con esta apertura redefine la postura, modifica la manera en que se percibe el movimiento y convierte una prenda cotidiana en el punto focal del conjunto.

Por eso, más que un simple revival de los años setenta, el pantalón campana actual se presenta como una reinterpretación contemporánea de una silueta histórica. Con proporciones ampliadas y una construcción más precisa, esta forma vuelve a ocupar un lugar central en el vestuario de quienes buscan una manera distinta de estructurar su estilo.