Suscríbete
Moda

Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas

Las aulas de moda están llenas de estudiantes mujeres, pero los cargos creativos más influyentes siguen concentrados en manos masculinas. ¿Qué explica esta brecha dentro de la industria?

Marzo 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Uma Wang - Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027

Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas

Kristy Sparow/Getty Images

En muchas escuelas de moda alrededor del mundo, la escena se repite con una consistencia llamativa: la mayoría del alumnado está formado por mujeres. En instituciones influyentes como Central Saint Martins, Parsons School of Design o Institut Français de la Mode, las estudiantes superan con claridad a los hombres en las aulas de diseño, patronaje y comunicación de moda. Sin embargo, esa mayoría desaparece cuando se observa quién dirige las casas de moda más influyentes del planeta.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-129.jpg
Agenda
28 libros de moda ideales para regalar
Abril 16, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-50.jpg
Agenda
Películas que no sabías que están basadas en libros
Agosto 14, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Las direcciones creativas de marcas históricas continúan estando dominadas por hombres. Casas como Louis Vuitton, Dior, Balenciaga o Saint Laurent han tenido durante largos periodos a diseñadores masculinos al frente de sus colecciones. Las excepciones existen —Maria Grazia Chiuri en Dior o Miuccia Prada en Prada— pero siguen siendo menos frecuentes de lo que cabría esperar si se compara con la composición de las escuelas.

La brecha no responde a una sola causa. En primer lugar, el ascenso dentro de la industria de la moda depende de redes profesionales y de estructuras corporativas donde históricamente los hombres han ocupado las posiciones de mayor poder. Las grandes casas de lujo forman parte de conglomerados empresariales donde las decisiones creativas también están atravesadas por estrategias financieras y por jerarquías ejecutivas que no siempre reflejan la diversidad del talento emergente.

Maria Grazia Chiuri se convierte en la primer mujer en ser directora creativa de Dior

Maria Grazia Chiuri en Dior

Getty images

También existe una dimensión cultural. Durante décadas, la figura del “genio creativo” en la moda ha sido construida alrededor de nombres masculinos: Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld o Alexander McQueen. Este imaginario ha influido en cómo se percibe el liderazgo creativo dentro de las grandes casas, reforzando una narrativa donde el diseñador estrella suele ser hombre.

A esto se suma otra realidad menos visible: muchas mujeres dentro de la industria ocupan roles fundamentales —dirección de estudio, desarrollo de colección, estilismo, producción— sin necesariamente convertirse en el rostro público de la marca. La maquinaria creativa de la moda depende de estos equipos, pero el reconocimiento suele concentrarse en una sola figura.

donatella-michael.jpg

Donatella Versace en Versace

Getty images

En los últimos años, algunas designaciones han comenzado a modificar el panorama. Cada vez más diseñadoras emergen con propuestas sólidas y con una mirada distinta sobre el cuerpo, la ropa y el mercado. Aun así, el contraste entre las aulas llenas de estudiantes mujeres y las cúpulas creativas dominadas por hombres revela que la moda, a pesar de su imagen progresista, sigue reflejando dinámicas de poder que atraviesan muchas otras industrias culturales.

La pregunta no es si hay talento femenino —eso queda claro en las escuelas— sino qué estructuras siguen determinando quién llega a ocupar los puestos más visibles dentro del sistema de la moda.

Moda directores creativos mujeres poderosas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París.jpg
Moda
La moda poshumana que seduce a Lady Gaga y toma fuerza en París
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026.jpg
Moda
Los jeans de pierna ancha que Loreto Peralta adelantó para primavera 2026
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 20262027.jpg
Moda
Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 2026/2027
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dior - Paris Fashion Week Fall 2026 - Runway
Moda
Claves para entender la propuesta de Jonathan Anderson de Otoño Invierno 2026-2027 en Dior
Marzo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5-tendencias-en-trajes-de-bano-que-dominaran-esta-temporada.png
Moda
5 tendencias en trajes de baño que dominarán esta temporada
Marzo 03, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri.jpg
Moda
Primavera 2026 confirma el regreso del pantalón capri
El equilibrio exacto entre ligereza y estructura vuelve a escena esta temporada con un corte que expone el tobillo y transforma cualquier silueta sin sacrificar sofisticación
Marzo 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The BRIT Awards 2026 - Arrivals
Moda
Del runway a los BRIT 2026: el look que une a Harry Styles y Alex Consani
El cantante apareció en los BRIT Awards 2026 con un traje personalizado de la colección Métiers d’art 2026 redefiniendo el código masculino en alfombra roja
Marzo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento.jpg
Moda
Cuando la Alta Joyería convierte la luz en movimiento
Diamantes, zafiros rosas y rubíes talla corazón dialogan con un reloj-joya de precisión mecánica en una colección donde técnica y emoción conviven sin exceso
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García