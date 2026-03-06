Muchas estudiantes de moda, pocas directoras creativas: la brecha en las grandes casas

En muchas escuelas de moda alrededor del mundo, la escena se repite con una consistencia llamativa: la mayoría del alumnado está formado por mujeres. En instituciones influyentes como Central Saint Martins, Parsons School of Design o Institut Français de la Mode, las estudiantes superan con claridad a los hombres en las aulas de diseño, patronaje y comunicación de moda. Sin embargo, esa mayoría desaparece cuando se observa quién dirige las casas de moda más influyentes del planeta.

Las direcciones creativas de marcas históricas continúan estando dominadas por hombres. Casas como Louis Vuitton, Dior, Balenciaga o Saint Laurent han tenido durante largos periodos a diseñadores masculinos al frente de sus colecciones. Las excepciones existen —Maria Grazia Chiuri en Dior o Miuccia Prada en Prada— pero siguen siendo menos frecuentes de lo que cabría esperar si se compara con la composición de las escuelas.

La brecha no responde a una sola causa. En primer lugar, el ascenso dentro de la industria de la moda depende de redes profesionales y de estructuras corporativas donde históricamente los hombres han ocupado las posiciones de mayor poder. Las grandes casas de lujo forman parte de conglomerados empresariales donde las decisiones creativas también están atravesadas por estrategias financieras y por jerarquías ejecutivas que no siempre reflejan la diversidad del talento emergente.

Maria Grazia Chiuri en Dior Getty images

También existe una dimensión cultural. Durante décadas, la figura del “genio creativo” en la moda ha sido construida alrededor de nombres masculinos: Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld o Alexander McQueen. Este imaginario ha influido en cómo se percibe el liderazgo creativo dentro de las grandes casas, reforzando una narrativa donde el diseñador estrella suele ser hombre.

A esto se suma otra realidad menos visible: muchas mujeres dentro de la industria ocupan roles fundamentales —dirección de estudio, desarrollo de colección, estilismo, producción— sin necesariamente convertirse en el rostro público de la marca. La maquinaria creativa de la moda depende de estos equipos, pero el reconocimiento suele concentrarse en una sola figura.

Donatella Versace en Versace Getty images

En los últimos años, algunas designaciones han comenzado a modificar el panorama. Cada vez más diseñadoras emergen con propuestas sólidas y con una mirada distinta sobre el cuerpo, la ropa y el mercado. Aun así, el contraste entre las aulas llenas de estudiantes mujeres y las cúpulas creativas dominadas por hombres revela que la moda, a pesar de su imagen progresista, sigue reflejando dinámicas de poder que atraviesan muchas otras industrias culturales.

La pregunta no es si hay talento femenino —eso queda claro en las escuelas— sino qué estructuras siguen determinando quién llega a ocupar los puestos más visibles dentro del sistema de la moda.