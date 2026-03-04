Suscríbete
Moda

Maxiaretes, el gesto de joyería que dominará el otoño-invierno 2026/2027

Las pasarelas de París anticipan un regreso rotundo: aretes de escala dramática, volúmenes escultóricos y piedras intensas que transforman el rostro en el verdadero centro del estilismo

Marzo 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Getty images

Hay accesorios que cambian un look y otros que modifican la arquitectura completa del rostro. En la temporada otoño-invierno 2026/2027, la joyería vuelve a asumir ese papel estructural: los aretes crecen, se expanden hacia la mandíbula y el cuello, y adquieren una dimensión escultórica. En París Fashion Week 2026, una de las propuestas más contundentes llegó desde Saint Laurent, donde los maxiaretes se convirtieron en un elemento central de la silueta.

Lejos de la discreción minimalista que dominó gran parte de la década pasada, esta nueva ola apuesta por proporciones exageradas. Las piezas abrazan el lóbulo, cubren parte de la oreja y descienden en formas orgánicas o geométricas que capturan la luz. No se trata simplemente de aretes grandes: es joyería concebida como una extensión del diseño de la prenda.

La colección mostró una variedad de interpretaciones que ayudan a entender por qué este accesorio volverá a dominar la conversación de moda. Algunas piezas adoptan formas fluidas y orgánicas, casi como pétalos metálicos o estructuras abstractas que se adhieren al contorno de la oreja. Otras recurren a monturas cargadas de piedras oscuras que crean volumen y profundidad visual, reforzando la estética nocturna que caracteriza a la temporada.

El efecto es inmediato: la mirada se dirige al rostro. Por eso, el styling de belleza acompaña con una lógica muy clara. El cabello aparece pulido hacia atrás, con recogidos estrictos o chongos bajos que despejan completamente la oreja. Este gesto no es casual; al retirar el cabello del encuadre, los aretes se convierten en un punto focal tan relevante como el maquillaje o el escote del vestido.

YSL

El maquillaje también dialoga con esa intención. Ojos intensos, sombras ahumadas y labios profundos crean un contraste que enfatiza la dimensión dramática del accesorio. La joyería no busca competir con el rostro, sino amplificar su presencia. El resultado es una estética poderosa, casi cinematográfica, que recuerda a los códigos glam de finales del siglo XX reinterpretados con precisión contemporánea.

Otro aspecto interesante es el equilibrio entre opulencia y estructura. A pesar del tamaño, los diseños mantienen una línea definida que evita la sensación de exceso caótico. Los metales pulidos, las piedras oscuras y las gotas colgantes crean movimiento sin perder sofisticación. La pieza se siente sólida, casi arquitectónica, pero conserva dinamismo cuando la modelo camina.

YSL

Este regreso de los maxiaretes también refleja un cambio en la narrativa del accesorio. Durante varias temporadas, el protagonismo se concentró en collares o cinturones statement. Ahora la atención vuelve a subir hacia el rostro, un territorio donde la joyería tiene un impacto inmediato en fotografía, pasarela y alfombra roja.

Para el armario de otoño-invierno 2026/2027, esto se traduce en una estrategia muy clara: un vestido minimalista, un abrigo estructurado o incluso un blazer sobrio pueden transformarse por completo con un par de aretes de gran escala. La prenda mantiene la base del look y la joyería introduce la intensidad.

En ese sentido, los maxiaretes funcionan casi como una firma estética. Son piezas que no pasan desapercibidas y que permiten construir un estilismo memorable con un solo gesto. En la temporada que se aproxima, todo indica que la moda vuelve a mirar al rostro para encontrar su punto de mayor impacto visual. Y lo hace a través de una joya que se niega a ser discreta.

Eurídice Aiymet Garavito García
