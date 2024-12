Los 5 escotes más elegantes y atrevidos de Gal Gadot

2

En febrero de 2020, Gal Gadot lució un escote profundo sumamente elegante para la post gala de los Óscar organizada por Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas.

Con un look monocromático negro y hombreras, Gal Gadot eligió para la ocasión un peinado en ondas naturales así como un discreto makeup look que siguió la regla del menos es más en la moda, Gadot sabe que no necesita nada extravagante para lucir su belleza.