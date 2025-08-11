Suscríbete
Corte oval perfecto: el anillo de compromiso con el que Cristiano Ronaldo sorprendió a Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han puesto fecha a su historia de amor. Tras casi diez años juntos y una familia de cinco hijos, la pareja anunció su compromiso con una imagen que en minutos recorrió el mundo

August 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Al fin comprometidos, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo hicieron arder las redes con la nueva noticia. En la imagen que confirmó el compromiso, Georgina Rodríguez luce un imponente anillo con una piedra central de corte oval montada sobre una banda fina y minimalista. Este corte, uno de los más codiciados en la alta joyería, se distingue por su capacidad de alargar visualmente el dedo y proyectar un brillo excepcional gracias a su superficie amplia, que hace que el diamante parezca aún mayor en comparación con un corte redondo del mismo peso en quilates.

Aunque no se ha revelado el valor exacto, las dimensiones y características del anillo lo sitúan en la categoría de alta gama, con un precio estimado que podría oscilar entre cientos de miles y varios millones de dólares, dependiendo de la pureza, el quilataje y el diseño.

La romántica publicación no añadió detalles sobre el diseñador a cargo del anillo, así como tampoco dio más detalles sobre la fecha de la boda, sin embargo, Georgina Rodríguez ya habría dado pistas a través de su serie en Netflix, dejando claro que el compromiso llegaría pronto.

Más que una joya, el anillo de compromiso es un símbolo del vínculo que la pareja ha construido a lo largo de los años y que ahora se encamina a una nueva etapa: el día en que, finalmente, digan sí, acepto.

Eurídice Aiymet Garavito García
