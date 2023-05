A qué huele Ambassadora de Gisada, el perfume favorito de Georgina Rodríguez

Actualmente, Georgina Rodríguez es uno de los referentes de elegancia, sensualidad y exclusividad en todo el mundo. Seguramente la has visto en portadas de revistas, programas deportivos y hasta en la docuserie que hizo Netflix para llevarnos a todos y todas los más íntimos secretos sobre la vida privada de la modelo y empresaria que además es la exitosa esposa del astro del futbol portugués, Cristiano Ronaldo.

Todo en Georgina Rodríguez es perfecto, sus looks escotados que definen perfectamente su envidiable silueta, los exclusivos accesorios que resaltan sus elegantes gustos y hasta el castaño oscuro de su cabello que refleja la sensualidad y madurez de una de las empresarias más importantes del globo terráqueo.

Hay un elemento del que te queremos hablar y que se menciona poco en todos los artículos que refieren al estilo de vida de la argentina que conquistó el corazón de uno de los futbolistas más importantes en los últimos 10 años: se trata del perfume favorito de Georgina Rodríguez.

Ambassadora de Gisada, el perfume de Georgina Rodríguez

Ambassadora de Gisada salió a la venta en 2021 y con toda seguridad podemos decirte que así huele el lujo y la elegancia.

Se trata de una fragancia oriental única en su especie, pues aunque pertenece a esa familia olfativa, Ambassadora de Gisada tiene deliciosos toque florales en sus notas de salida tal como la violeta.

Pero eso no es todo, Ambassadora de Gisada contiene en el corazón un notable olor a jazmín con cítricos que además de elegantes son frescos y sofisticados. ¿Te imaginas a qué huele Georgina Rodríguez? No puede ser a otra cosa que no sea exclusividad.

El último aliento de Ambassadora de Gisada es el característico toque terroso y húmedo de la vainilla, un aroma por demás femenino e intenso, perfectamente equilibrado con el ambicioso olor amaderado del almizcle, pero sin duda lo que le pone el imprescindible toque latino a la fragancia predilecta de Georgina Rodríguez son las inigualables notas de vetiver, una exquisita planta orgullosamente latinoamericana.

Ambassadora de Gisada es ideal para usarse en cualquier momento del día durante el otoño y el invierno Gisada

En México puedes conseguir la presentación de 80 ml. en alrededor de $1700 y la presentación más grande, de 100 ml. cuesta cerca de $2200.

Hay un color que define a este perfume y es completamente rojo: apasionado, elegante y erótico, así es Ambassadora de Gisada, el perfume favorito de Georgina Rodríguez.