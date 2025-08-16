Suscríbete
Perfumes

Motivos por los que Orebella de Bella Hadid está reinventando la perfumería clásica

Orebella, la línea de perfumes de Bella Hadid, reinventa la perfumería clásica con fórmulas sin alcohol, aromas emocionales y frascos concebidos como talismanes contemporáneos

August 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_532075287_18022095617725442_6864277929956375318_n.jpg

Motivos por los que Orebella de Bella Hadid está reinventando la perfumería clásica

Instagram

Hablar de Orebella, la línea de perfumes de Bella Hadid, no es hablar de un lanzamiento más en la saturada industria de las fragancias. Es mirar hacia una propuesta que, desde su concepción, busca replantear las reglas de un ritual tan antiguo como íntimo: perfumarse. Lo que Bella Hadid ha creado no es un simple accesorio olfativo, sino un manifiesto que combina innovación, herencia cultural y un nuevo modo de entender la belleza en clave sensorial.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3714.jpg
Moda
Bella Hadid lleva el vestido más peligroso en la historia del Festival de Cannes
October 04, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-2098.jpg
Celebridades
Bella Hadid deslumbra con una blusa transparente en París
December 01, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Fórmulas que rompen con la tradición del alcohol

El gesto clásico de perfumarse con una bruma etérea cede aquí ante una textura distinta. Orebella elimina el alcohol —un componente habitual en la perfumería tradicional— para dar paso a fórmulas bifásicas que mezclan aceites nutritivos con esencias concentradas. Esto no solo prolonga la duración del aroma sobre la piel, sino que también lo transforma en un gesto de cuidado. La fragancia ya no se evapora con prisa: permanece, evoluciona y se integra de manera orgánica con el cuerpo.

SaveInsta.to_532564730_18022095647725442_5068539325536729726_n.jpg

Orebella fue lanzada en 2024

Instagram

Aromas construidos como narrativas emocionales

Mientras la perfumería clásica suele guiarse por pirámides olfativas rígidas —salida, corazón, fondo—, Orebella apuesta por composiciones más libres, diseñadas como experiencias emocionales. Cada fragancia evoca un paisaje sensorial: mares salinos, jardines florales, noches especiadas o memorias cálidas que remiten a la infancia. Más que aromas cerrados, son atmósferas en movimiento, creadas para adaptarse al estado de ánimo de quien las lleva.

El frasco como objeto de poder

El diseño de Orebella rompe con la lógica ornamental de muchos perfumes de lujo. Sus frascos recuerdan a piedras facetadas, pequeñas geodas que se activan al agitarse. Ese gesto —sacudir antes de aplicar— convierte el perfume en una suerte de talismán, un objeto de poder que vincula al usuario con la esencia contenida. La botella deja de ser un simple envase para transformarse en parte fundamental de la experiencia.

Perfumería consciente para una nueva generación

La visión de Bella Hadid responde a una sensibilidad contemporánea: fórmulas veganas, libres de crueldad, dermatológicamente probadas y con envases pensados bajo criterios sostenibles. Orebella no solo busca oler bien, sino también alinearse con los valores de una generación que exige coherencia entre lo que consume y lo que cree. Aquí, la transparencia y la ética se convierten en ingredientes tan importantes como el jazmín o la bergamota.

Una conexión íntima con la herencia cultural de Bella

El nombre mismo, Orebella, hace eco de la raíz árabe de Bella Hadid y de un significado mineral —hierro— que remite a fuerza y a tierra. Esa carga simbólica impregna toda la propuesta: no es una marca anónima, sino la traducción de una identidad. En un mercado donde las fragancias de celebridad suelen ser fórmulas prefabricadas, Orebella surge como un proyecto profundamente personal.

SaveInsta.to_530472785_18022095668725442_3782494268344670987_n.jpg

Bella Hadid x Orebella

Instagram

Bella Hadid perfumes originales perfumes de mujer Mejores perfumes
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-avery-arwood-713708816-20320549.jpg
Perfumes
Perfumes de los 90 que vuelven a ser tendencia por su elegancia y durabilidad
August 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Eating Fruit Luxury Woman During Summer Vacations at the Pool
Perfumes
Perfumes con olor a mango, la fruta favorita del verano
August 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Noir style. New flavored
Perfumes
¿Perfume en el congelador? El truco que divide a los amantes de las fragancias de lujo
August 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - July 28, 2025
Perfumes
5 perfumes imponentes que sólo las mujeres con carácter pueden llevar
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A woman in a white dress enjoys the view to Mykonos, Greece
Perfumes
10 destinos, 10 perfumes: las fragancias frescas y envolventes perfectas para cada lugar de vacaciones
Cada destino tiene su propia atmósfera, y estas diez fragancias la capturan a la perfección: del frescor marino al calor del desierto, elige el aroma que hará inolvidable tu verano
July 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-07-04 104635 (1).png
Perfumes
Guía olfativa: los aromas limpios y frescos que dominarán el verano 2025
Estas las notas olfativas más buscadas del verano. Desde el frescor acuático hasta el minimalismo del almizcle blanco, estos aromas limpios serán el sello chic de la temporada
July 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Redhead woman applying moisturizing oil on hands
Perfumes
Como editora de belleza, estos son los perfumes sin alcohol que recomiendo si tienes piel sensible
Aromas puros, respetuosos con la piel, perfectos para climas cálidos y dermis sensible, así es la nueva tendencia en perfumería sin alcohol
June 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
attractive seductive sensual stylish woman in boho dress sitting vintage retro cafe holding perfume
Perfumes
5 perfumes de alta gama que duran todo el día —y son los más elogiados por los hombres—
Descubre los cinco perfumes de lujo para mujer que duran más de 24 horas, creaciones de alta gama que combinan elegancia, sofisticación y una estela inolvidable
June 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García