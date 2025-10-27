Suscríbete
Perfumes

Las familias olfativas que dominarán el otoño 2025

El otoño 2025 se perfuma con acordes amaderados, ámbar y toques especiados que envuelven la piel con elegancia y profundidad. Así se redefine la sensualidad de la temporada

October 27, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Cuál es la familia olfativa ideal para usar en otoño 2025?

Cada estación tiene su propio lenguaje olfativo, y el otoño 2025 habla en notas envolventes, cálidas y melancólicas. Es la época en que el aire se enfría, la luz se vuelve dorada y los perfumes se transforman en una extensión de la piel. Esta temporada, la tendencia no se trata de oler fuerte, sino de proyectar una elegancia íntima y duradera, una fragancia que deje huella sin imponerse.

Amaderados, la base del otoño

Los perfumes con vetiver, cedro o sándalo siguen siendo los favoritos cuando las temperaturas bajan. Su calidez recuerda el olor de la tierra húmeda y el fuego encendido, envolviendo el cuerpo en una sensación de abrigo. Marcas como Hermès o Loewe reinterpretan estos acordes con un toque contemporáneo, es decir, menos densos, más etéreos, pero igual de profundos.

Orientales y ámbar, sensualidad renovada

El ámbar, la vainilla y las resinas regresan como protagonistas. Sin embargo, los perfumistas los presentan con una nueva ligereza, combinándolos con flores blancas o frutas secas. Este contraste crea una estela que no abruma, pero que permanece. Es la familia ideal para quienes buscan una fragancia envolvente, elegante y ligeramente nostálgica.

Orientales y ámbar, sensualidad renovada

Especiados suaves, energía contenida

La canela, el cardamomo y el clavo aportan vitalidad sin perder sofisticación. Son el puente entre lo cálido y lo fresco, ideales para quienes prefieren aromas que evolucionan a lo largo del día. En 2025, los especiados se mezclan con notas gourmand —como miel o cacao— dando lugar a perfumes que despiertan los sentidos sin saturarlos.

Florales amaderados, la transición perfecta

Para quienes no quieren renunciar al carácter floral del verano, los perfumes que combinan jazmín, rosa o iris con maderas ligeras ofrecen equilibrio. Son fragancias que evocan el cambio de estación, el último rayo de sol sobre las hojas secas.

Florales amaderados, la transición perfecta

Eurídice Aiymet Garavito García
