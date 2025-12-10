Suscríbete
Una Navidad que vuelve al origen

Diciembre 10, 2025 • 
Harper’s Bazaar
tendencias-para-una-decoracion-navideña-en-casa-flor-de-loto-redefine-el-lujo-en-decoracion-festiva.png

La decoración navideña vive una metamorfosis silenciosa pero profunda, atrás quedó la opulencia luminosa y la saturación cromática que definieron otras épocas; hoy, los espacios más elegantes del mundo abrazan una tendencia que reencuentra la celebración con su esencia: la Navidad botánica. Y en esta temporada, una de las interpretaciones más sublimes nace en México, de la mano de Flor de Loto, con un árbol que no se coloca… crece.

Isabel Ramírez de Arellano Alvarado Fundadora y directora general de Flor de Loto nos comenta que esta creeación parte de un impulso íntimo y primigenio: el bosque. No el bosque como cliché decorativo, sino como territorio de misterio, de vida que respira en silencio, de belleza que no se anticipa ni pretende. Su inspiración es casi espiritual: “Quise representar la Navidad desde su origen más puro —sin luces, sin ornamentos tradicionales— solo naturaleza en estado profundo. Un homenaje a lo esencial.”

tendencias-para-una-decoracion-navideña-en-casa-flor-de-loto-redefine-lujo-en-decoracion-festiva.jpeg

Desde esa premisa nace un árbol que se siente vivo. Su estructura se compone a partir de materiales orgánicos —musgos de textura profunda, líquenes, follajes preservados, semillas, pino seco, varas— ensamblados como si cada elemento hubiera brotado de la tierra por su propia voluntad. Cada volumen fue modelado con intención escultórica, respetando la irregularidad y la forma orgánica que solo la naturaleza posee cuando nadie la mira.

El resultado es un objeto contemplativo, casi meditativo, que invita a bajar el ritmo. No deslumbra: susurra. Su presencia no impone; acompaña. No pide atención; la merece.

Esta creación responde a un movimiento que redefine el lujo en la decoración festiva: una Navidad más consciente, más sensorial y profundamente conectada con lo vivo. No se trata de un adorno, sino de una experiencia. Una invitación a volver al origen, a mirar con asombro aquello que crece sin prisa y sin artificio, a encontrar belleza en lo imperfecto, en lo no pulido, en lo auténtico.

tendencias-para-decoracion-navideña-en-casa-flor-de-loto-redefine-el-lujo-en-decoracion-festiva.jpeg

El árbol fue diseñado para un cliente cuyo espíritu coincide con esta visión: Héctor Pardo, un amante del arte, la naturaleza y el diseño con intención. Su manera de habitar el espacio —elegante, respetuosa y contemporánea— dio pie a una pieza que interpreta la Navidad desde una sensibilidad moderna y orgánica.

En un mundo saturado de estímulos, este árbol recuerda algo fundamental: la verdadera sofisticación no siempre brilla, ni suena, ni resplandece. A veces, simplemente crece. Y en ese crecimiento, cuenta una historia.

Harper’s Bazaar
