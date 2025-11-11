Tiffany & Co. celebra sus íconos con un exclusivo torneo de pádel en Miami

Tiffany & Co. llevó su inconfundible elegancia a las canchas con un evento que reafirma su vínculo con el estilo de vida contemporáneo. En colaboración con Reserve Seaplane, la firma estadounidense organizó un torneo de pádel en Miami para rendir homenaje a sus colecciones más emblemáticas: Hardware, T, Knot y Lock.

La cita reunió a friends of the house, celebridades, atletas y figuras del diseño en un encuentro que fusionó energía deportiva con sofisticación. Lejos de ser un simple torneo, el evento se convirtió en una celebración del movimiento, la comunidad y la creatividad que inspiran a Tiffany & Co. desde su origen.

Kelly Piquet, una conversación intima sobre belleza, joyas y bienestar bajo el sol de Miami

¿Cuál es tu rutina de belleza para una piel sana?

Mi rutina es bastante sencilla y constante, me centro en la hidratación, la vitamina C y la protección. Nunca me salto el protector solar y me gusta alternar entre aceites nutritivos y sérums ligeros según cómo sienta mi piel. Dormir bien, alimentarme bien y mantenerme tranquila también son fundamentales (aunque es más fácil decirlo que hacerlo). Una piel sana es un reflejo del equilibrio interior.

Compartenos tu mejor truco de belleza

¡Agua fría! Despierta mi piel al instante, reduce la hinchazón y me da un brillo natural. También me encanta usar unas gotas de aceite facial antes del maquillaje, ayuda a que todo se difumine a la perfección y deja la piel luminosa sin verse pesada.

Kelly Piquet en el torneo de Pádel de Tiffany & Co. Instagram

¿Qué es lo más importante que tomas en cuenta al elegir un look para una alfombra roja?

Comodidad y confianza. Si no me siento bien con lo que llevo puesto, se nota. El look perfecto es aquel que realza tu personalidad y te permite moverte, respirar y sentirte completamente tú misma, solo que con un toque más sofisticado.

Cuéntanos ¿cuál es tu joya imprescindible para un look casual o de día y por qué?

Un delicado collar de oro o unos pequeños pendientes de aro, piezas sencillas que puedo usar a diario y que me hacen sentir arreglada. Combinan con todo y aportan un toque sutil de feminidad sin esfuerzo.

¿Y para una gala?

Para una gala, me encanta una pieza llamativa —ya sean unos pendientes impactantes o una pulsera audaz— pero siempre elijo un solo elemento central. Las joyas deben complementar el estilo del atuendo, no competir con él.

Torneo de pádel Tiffany & Co Instagram

¿Cuál ha sido tu momento favorito hasta ahora en Miami?

Sinceramente, disfrutar del calor —tanto del clima como de la energía de la ciudad—. Me encantó pasar tiempo al aire libre con amigos, descubrir nuevos rincones y ver atardeceres junto al mar. Miami tiene una atmósfera vibrante pero relajada que te hace sentir vivo al instante.