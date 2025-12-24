Suscríbete
Guía rápida para prevenir y aliviar los labios resecos en invierno 2025

El frío y el aire seco afectan directamente a los labios, pero estas claves rápidas ayudan a prevenir la resequedad y a mantenerlos cómodos y suaves durante el invierno

Diciembre 24, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía rápida para prevenir y aliviar los labios resecos en invierno 2025.jpg

Guía rápida para prevenir y aliviar los labios resecos en invierno 2025

Edward Berthelot

El invierno suele notarse primero en los labios. Antes que en el rostro o las manos, esta zona empieza a tensarse, a perder flexibilidad y a mostrar pequeñas grietas que incomodan incluso en gestos cotidianos. No es casualidad ya que los labios tienen una estructura distinta al resto de la piel y, durante los meses fríos, quedan especialmente expuestos.

A diferencia de otras zonas, los labios no producen grasa de forma natural. Esto los vuelve más vulnerables al viento, a los cambios de temperatura y al aire seco de los espacios cerrados con calefacción. Por eso, en invierno no basta con poner bálsamo cuando se sienten resecos. El cuidado necesita algo más de intención.

Todo empieza por los hábitos. Humedecer los labios con la lengua puede parecer una solución inmediata, pero termina agravando el problema. La saliva se evapora rápidamente y deja la piel aún más desprotegida. Algo similar ocurre con los labiales de larga duración, sin una base hidratante previa, pueden contribuir a la sensación de tirantez con el paso de las horas.

La exfoliación ligera es un paso clave, siempre que se haga con moderación. Una o dos veces por semana es suficiente para retirar piel muerta y permitir que los tratamientos penetren mejor. No se trata de fricción intensa ni de texturas agresivas; los labios responden mejor a fórmulas suaves y movimientos delicados.
Después viene la hidratación constante. Durante el día, los bálsamos con ingredientes emolientes y protectores ayudan a mantener la comodidad y a crear una barrera frente al clima. Por la noche, conviene optar por tratamientos más densos que acompañen el proceso natural de regeneración de la piel. Este gesto nocturno suele marcar una diferencia visible a la mañana siguiente.

Labios 123.jpg

La exfoliación ligera es un paso clave para tener labios perfectos en invierno

Pinterest

El entorno también influye más de lo que parece. La calefacción reduce la humedad del aire y reseca la piel de forma progresiva. Mantener una buena hidratación general y, si es posible, equilibrar la humedad en interiores ayuda a que los labios no pierdan elasticidad tan rápido.

Cuando la resequedad ya está presente, la clave es simplificar. Evitar productos con fragancias intensas, mentol o ingredientes demasiado activos permite que la piel se recupere sin estímulos innecesarios. La constancia, más que la acumulación de productos es lo que devuelve el confort.

Cuidar los labios en invierno no es un gesto accesorio. Es una parte esencial del cuidado de la piel que, con pocos pasos bien pensados, permite atravesar la temporada fría sin incomodidad y con una sensación de suavidad real, no temporal.

labios hidratados balsamos de labios
Eurídice Aiymet Garavito García
